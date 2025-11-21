Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova

21-11-2025 | 07:44
Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, sub escortă împreună cu fiul și nepotul său. În septembrie, cei trei au fost trimiși în judecată alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

autor
Alexandru Toader,  Ovidiu Oanță

Urmărit internațional încă din februarie, după ce pe numele lui a fost emis, în lipsă, un mandat de arestare preventivă, mercenarul a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite înainte să obțină azil în Federația Rusă.

Horațiu Potra a fost adus sub escorta Poliției Române, din Dubai, cu o cursă de linie care a întârziat aproape două ore și jumătate. În același avion s-au aflat fiul său și nepotul lui Potra arestați la rândul lor în lipsă de judecătorii instanței supreme în dosarul în care sunt acuzați că ar fi pus la cale violențe după ce Curtea Constituțională a României a anulat primul ciclu electoral al alegerilor prezidențiale.

Corespondent PRO TV: „Un important dispozitiv de securitate a fost trimis la aeroport pentru preluarea lui Horațiu Potra. Luptători înarmați din servicii de intervenții și speciale au avut misiunea de a se asigura ca pe drum spre arestul poliției nu va exista niciun incident”.

Horațiu Potra: Mă bucur că am prins o vreme ploioasă, a fost un zbor plăcut...

Reporter: Nu e greu că ați ajuns la răcoare?

Horațiu Potra: E foarte plăcut!

Potra a fost trimis în judecată în septembrie, pentru că în decembrie 2024 ar fi încercat să provoace violente de strada în București cu ajutorul a 20 de apropiați, mulți dintre ei foști mercenari. Evenimentele, susțin procurorii parchetului general, ar fi fost puse la cale de Potra împreună cu Călin Georgescu într-o întâlnire conspirativă organizată la Ciolpani, la o ferma de cai.

Mai mult, în casa fostului șef al mercenarilor din Congo, polițiștii au descoperit un arsenal militar. Motiv pentru care, Potra va fi judecat și pentru nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive.

Horațiu Potra reușise de luni bune să fugă în Dubai, acolo de unde, afirma procurorul general al României, Potra ar fi cerut azil în Federația Rusă. De altfel, un apropiat al Kremlinului care operează în Orientul Mijlociu a dezvăluit în presa din Marea Britanie că ar încerca să îl salveze pe urmăritul internațional. Horațiu Potra se afla deja într-o închisoare din Dubai și a transmis prin intermediul avocaților o scrisoare în care anunța că nu se va opune extrădării.

Eforturile de a bloca extrădarea sa au fost coordonate de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup cu legături strânse cu Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, și de Alexander Kalinin, un reprezentant rus de origine moldovenească care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, declara Spivak într-un interviu telefonic acordat publicației The Guardian la finalul lunii octombrie. „Avem multă experiență și multe persoane lucrează pentru eliberarea lui”, a spus el, adăugând că a angajat un „grup de avocați foarte reputați” în Emiratele Arabe Unite, care lucrează pentru eliberarea lui Potra, și că intenționează să se deplaseze personal la Dubai.

Dezvăluirea aruncă o nouă lumină asupra legăturilor lui Potra cu Moscova.

În același dosar, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acuzația de complicitate de tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Corespondent: „Odată încarcerat în arestul Poliției Capitalei, Horațiu Potra, ca și fiul și nepotul său, de altfel, va fi dus în cel mai scurt timp în fața judecătorilor pentru confirmarea mandatului de arestare preventivă”.

În fața Curții de Apel București, Horațiu Potra va avea prima ocazie să răspundă după acuzațiile Parchetului General.

Sursa: Pro TV

Etichete: rusi, azil, fuga, horatiu potra,

Dată publicare: 21-11-2025 07:44

