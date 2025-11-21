Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

21-11-2025 | 12:53
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Inquam/ George Călin

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

autor
Cristian Matei

Prezent la evenimentul „High-Level Conference Cohesion2027+”, care a avut loc vineri la un hotel din București, șeful statului a fost întrebat de jurnaliști cum comentează aducerea lui Potra din Dubai la Curtea de Apel București.

”În primul rând e bine că lucrul ăsta s-a întâmplat, și s-a întâmplat repede. Și am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Interne. Asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune. A doua întrebare, da, evident, evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediate următoare, zilele cât a stat domnul Potra în țară.”, a spus Nicușor Dan.

Horațiu Potra a fost adus joi în țară sub escortă împreună cu fiul și nepotul său. În septembrie, cei 3 au fost trimiși în judecată alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Urmărit internațional încă din februarie, după ce pe numele lui a fost emis, în lipsă, un mandat de arestare preventivă, mercenarul a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite înainte să obțină azil în Federația Rusă.

Citește și
nicusor dan
Nicușor Dan: ”Oameni din corupția românească”, în spatele lui C. Georgescu. Fraudarea alegerilor, 20 mil. €. Interesul Rusiei

Întrebat de jurnaliști când va face dezvăluirile promise, privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Nicușor Dan a declarat că ”în cel mai scurt timp posibil”, după ce ”toate lucrurile” vor fi ”puse împreună”.

Reporter: Când le veți spune românilor despre aceste informări. În continuare se așteaptă răspunsuri. Când vor fi făcute publice?

Nicușor Dan:Da, da. Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună. Adică să nu iasă instituții ale statului și să dea bucăți de informație. Și în cel mai scurt timp posibil o să aveți ...”

Potra a fost trimis în judecată în septembrie, pentru că în decembrie 2024 ar fi încercat să provoace violente de stradă în Bucuresti cu ajutorul a 20 de apropiați, mulți dintre ei foști mercenari.

Evenimentele, sustin procurorii Parchetului General, ar fi fost puse la cale de Potra împreună cu Călin Georgescu într-o întâlnire conspirativă organizată la Ciolpani, la o fermă de cai.

Mai mult, în casa fostului șef al mercenarilor din Congo, polițiștii au descoperit un arsenal militar, motiv pentru care Potra va fi judecat și pentru nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive.

O nouă provocare pe TikTok s-ar putea transforma în tragedie. Tot mai mulți tineri din California participă la trend

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, alegeri prezidentiale, horatiu potra,

Dată publicare: 21-11-2025 12:40

