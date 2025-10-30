Guvernul trece la digitalizarea amenzilor: cont unic național și coduri QR pentru plată instantanee

Guvernul României a adoptat joi normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor contravenționale și astfel finalizează cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism eficient de gestionare a amenzilor la nivel național.

Inițiativa s-a concretizat la inițiativa Ministerului Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, transmite Agerpres.

„Deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani"

„Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanțelor (MF) deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. Aducem un element de bază din administrația publică la zi, pentru că nu mai putem tolera birocraţia care obligă oamenii să piardă timp la ghişee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă. Astfel, implementăm cadrul legal pentru contul unic şi titlul electronic, punând bazele unui sistem modern şi transparent care va eficientiza colectarea şi, cel mai important, va respecta timpul şi resursele oamenilor. Este un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Cont unic național pentru toate amenzile

Conform MF, până acum, cei care primeau o amendă trebuiau să afle contul instituției care a aplicat-o și, de multe ori, să meargă fizic la bancă sau la un ghișeu pentru plată. Odată cu noile norme, va fi introdus un cont unic național, în care se vor putea plăti toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis.

Documente electronice și plată prin cod QR

De asemenea, documentele emise de autorități (procesele-verbale de constatare a contravențiilor) vor putea fi emise și gestionate electronic. Acestea vor conține și coduri QR, care vor permite plata instantanee a amenzii, online - inclusiv prin telefon.

Testare inițială pentru amenzile de circulație

Noul sistem va fi testat întâi pentru amenzile de circulație aplicate de agenții Ministerului Afacerilor Interne, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte tipuri de amenzi.

Distribuire automată către bugetele locale

MF precizează că sistemul digital va asigura automat și distribuirea banilor către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de locul de domiciliu al persoanei amendate.

Prin această măsură, instituția subliniază că Guvernul face un pas important în direcția digitalizării serviciilor publice, cu scopul de a simplifica interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile statului.

Implementarea acestui sistem modernizat vine după șapte ani de așteptare și reprezintă o schimbare majoră în modul în care cetățenii interacționează cu autoritățile pentru plata amenzilor, eliminând birocrația excesivă și oferind soluții digitale rapide și convenabile.

