Proiect de lege: Vânzătorii care nu înlocuiesc un produs neconform riscă amenzi de până la 25.000 de lei

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede ca refuzul vânzătorului de a înlocui un produs neconform constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei.

În expunerea de motive se arată că Ordonanţa de urgenţă nr.140/2021 a fost adoptată pentru a stabili cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

Potrivit iniţiatorilor, ordonanţa prevede următoarele: "consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice", dar, din păcate, aceasta nu a dispus şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la aceste prevederi, respectiv refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform, în termenul stipulat de lege.

"Absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme. Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi, au explicat iniţiatorii proiectului.

Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

