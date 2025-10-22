Gestul banal care i-a adus unei femei o amendă de 150 de lire, pe o stradă din Londra. A fost urmărită de trei ofițeri

O femeie spune că a fost „șocată” când a fost amendată cu 150 de lire sterline pentru că a turnat resturile cafelei pe o rigolă de pe o stradă din vestul Londrei.

Burcu Yesilyurt, care locuiește în Kew, a spus că a crezut că acționează „responsabil” atunci când a vărsat o cantitate mică de cafea din ceașca ei reutilizabilă în scurgere, pentru a nu risca să o verse în autobuzul pe care urma să-l ia spre serviciu, scrie BBC.

Spre surprinderea ei, a fost oprită de trei agenți de control la stația de autobuz de lângă gara Richmond și amendată în baza Secțiunii 33 din Legea privind protecția mediului din 1990.

Consiliul local Richmond-upon-Thames a declarat că agenții „au acționat profesionist și obiectiv”, iar amenda a fost aplicată în conformitate cu politicile instituției.

„Am observat că autobuzul se apropia, așa că am turnat puținul care mai rămăsese. Nu era mult, doar o cantitate mică”, a spus doamna Yesilyurt. „Imediat ce m-am întors, am văzut trei bărbați, agenți de control, alergând spre mine și oprindu-mă imediat.”

Yesilyurt a spus că a crezut că vor să-i vorbească despre o problemă legată de autobuz când a fost oprită, pe 10 octombrie, și că „nu avea nicio idee” că turnarea unui lichid într-o rigolă este ilegală.

„A fost un adevărat șoc”, a spus ea.

Femeia spune că s-a simțit intimidată de ofițeri

Femeia a mai declarat că i-a întrebat pe agenți dacă există vreun semn sau vreo informare care să avertizeze oamenii asupra acestei legi, dar nu a primit niciun răspuns.

Secțiunea 33 din Environmental Protection Act 1990 prevede că este o infracțiune să depozitezi sau să arunci deșeuri într-un mod care ar putea polua solul sau apele, inclusiv prin turnarea de lichide în scurgerile stradale.

Femeia a fost amendată cu 150 de lire, sumă care poate fi redusă la 100 de lire dacă este plătită în termen de 14 zile. Ea a spus că interacțiunea cu agenții a fost „destul de intimidantă” și că s-a simțit „tulburată” când a ajuns la serviciu.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Richmond a declarat că imaginile de pe camerele purtate de agenți au fost verificate și că autoritățile „nu sunt de acord cu ideea că aceștia ar fi fost agresivi”.

„Imaginile confirmă că agenții au acționat profesionist și au fost sensibili la circumstanțe”, a adăugat acesta.

Yesilyurt a mai spus că, atunci când i-a întrebat pe agenți ce ar fi trebuit să facă cu cafeaua rămasă, aceștia i-au spus să o toarne într-un coș de gunoi din apropiere.

Ea a subliniat că încerca să acționeze responsabil și să evite aruncarea gunoaielor pe jos. „Mi se pare destul de nedrept. Cred că amenda este excesivă, disproporționată”, a spus femeia.

Yesilyurt a cerut ca legea să fie clarificată prin afișe amplasate lângă coșuri de gunoi și stații de autobuz. Ea nu a plătit încă amenda și a depus o plângere la consiliu.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Richmond a declarat: „Nimănui nu-i place să primească o amendă, iar noi încercăm întotdeauna să aplicăm politicile noastre cu corectitudine și înțelegere. Suntem hotărâți să protejăm apele din Richmond și să păstrăm străzile curate și sigure. Acțiuni de sancționare sunt luate doar atunci când este necesar, iar locuitorii care consideră că o amendă a fost aplicată incorect pot solicita o reevaluare.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













