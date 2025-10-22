Gestul banal care i-a adus unei femei o amendă de 150 de lire, pe o stradă din Londra. A fost urmărită de trei ofițeri

Stiri Diverse
22-10-2025 | 17:35
londra
Shutterstock

O femeie spune că a fost „șocată” când a fost amendată cu 150 de lire sterline pentru că a turnat resturile cafelei pe o rigolă de pe o stradă din vestul Londrei.

autor
Aura Trif

Burcu Yesilyurt, care locuiește în Kew, a spus că a crezut că acționează „responsabil” atunci când a vărsat o cantitate mică de cafea din ceașca ei reutilizabilă în scurgere, pentru a nu risca să o verse în autobuzul pe care urma să-l ia spre serviciu, scrie BBC.

Spre surprinderea ei, a fost oprită de trei agenți de control la stația de autobuz de lângă gara Richmond și amendată în baza Secțiunii 33 din Legea privind protecția mediului din 1990.

Consiliul local Richmond-upon-Thames a declarat că agenții „au acționat profesionist și obiectiv”, iar amenda a fost aplicată în conformitate cu politicile instituției.

„Am observat că autobuzul se apropia, așa că am turnat puținul care mai rămăsese. Nu era mult, doar o cantitate mică”, a spus doamna Yesilyurt. „Imediat ce m-am întors, am văzut trei bărbați, agenți de control, alergând spre mine și oprindu-mă imediat.”

Citește și
avion British Airways
Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru stewardese s-ar fi intoxicat cu fum

Yesilyurt a spus că a crezut că vor să-i vorbească despre o problemă legată de autobuz când a fost oprită, pe 10 octombrie, și că „nu avea nicio idee” că turnarea unui lichid într-o rigolă este ilegală.

A fost un adevărat șoc”, a spus ea.

Femeia spune că s-a simțit intimidată de ofițeri

Femeia a mai declarat că i-a întrebat pe agenți dacă există vreun semn sau vreo informare care să avertizeze oamenii asupra acestei legi, dar nu a primit niciun răspuns.

Secțiunea 33 din Environmental Protection Act 1990 prevede că este o infracțiune să depozitezi sau să arunci deșeuri într-un mod care ar putea polua solul sau apele, inclusiv prin turnarea de lichide în scurgerile stradale.

Femeia a fost amendată cu 150 de lire, sumă care poate fi redusă la 100 de lire dacă este plătită în termen de 14 zile. Ea a spus că interacțiunea cu agenții a fost „destul de intimidantă” și că s-a simțit „tulburată” când a ajuns la serviciu.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Richmond a declarat că imaginile de pe camerele purtate de agenți au fost verificate și că autoritățile „nu sunt de acord cu ideea că aceștia ar fi fost agresivi”.

„Imaginile confirmă că agenții au acționat profesionist și au fost sensibili la circumstanțe”, a adăugat acesta.

Yesilyurt a mai spus că, atunci când i-a întrebat pe agenți ce ar fi trebuit să facă cu cafeaua rămasă, aceștia i-au spus să o toarne într-un coș de gunoi din apropiere.

Ea a subliniat că încerca să acționeze responsabil și să evite aruncarea gunoaielor pe jos. „Mi se pare destul de nedrept. Cred că amenda este excesivă, disproporționată”, a spus femeia.

Yesilyurt a cerut ca legea să fie clarificată prin afișe amplasate lângă coșuri de gunoi și stații de autobuz. Ea nu a plătit încă amenda și a depus o plângere la consiliu.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Richmond a declarat: „Nimănui nu-i place să primească o amendă, iar noi încercăm întotdeauna să aplicăm politicile noastre cu corectitudine și înțelegere. Suntem hotărâți să protejăm apele din Richmond și să păstrăm străzile curate și sigure. Acțiuni de sancționare sunt luate doar atunci când este necesar, iar locuitorii care consideră că o amendă a fost aplicată incorect pot solicita o reevaluare.”

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Sursa: BBC

Etichete: cafea, amendă, londra, politie,

Dată publicare: 22-10-2025 17:35

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Bijuterie de aur de 24 de karate, descoperită în câmp. S-a dovedit a fi a lui Henric al VIII-lea și se vinde la un preț uriaș
Stiri externe
Bijuterie de aur de 24 de karate, descoperită în câmp. S-a dovedit a fi a lui Henric al VIII-lea și se vinde la un preț uriaș

British Museum din Londra vrea să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a cumpăra un pandantiv care i-a aparținut lui Henric al VIII-lea, probabil cel mai faimos rege al Angliei.  

Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru stewardese s-ar fi intoxicat cu fum
Stiri actuale
Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru stewardese s-ar fi intoxicat cu fum

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat joi aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru persoane ar fi acuzat probleme medicale.

Daniel Craig revine pe marele ecran în rolul unui detectiv. Pelicula a deschis Festivalul de Film de la Londra
Stiri Mondene
Daniel Craig revine pe marele ecran în rolul unui detectiv. Pelicula a deschis Festivalul de Film de la Londra

De la James Bond la detectivul care rezolvă cazuri complicate. Vorbim despre actorul Daniel Craig și noul său film.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28