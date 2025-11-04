Guvernul Bolojan susține amendarea românilor care nu „respectă” funcționarii, dar avertizează: 20.000 de lei e prea mult

04-11-2025 | 08:10
Ilie Bolojan, sedinta de guvern
Guvernul Bolojan sprijină proiectul prin care comportamentele lipsită de respect, provocatoare, agresive sau recalcitrante față de instituții sau angajații lor, inclusiv refuzul de a respecta indicațiile, devin contravenții și se sancționează cu amendă.

Executivul consideră inițiativa utilă pentru situațiile în care solicitanții de informații publice nu respectă programul stabilit, însă apreciază că amenzile propuse, de până la 20.000 de lei, sunt prea mari, scrie Profit.ro.

Proiectul este inițiat de parlamentari de la UDMR și minorități, care fac parte din coaliția de guvernare.

Guvernul semnalează problemele legale ale proiectului

„În ultimii ani s-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni față de angajații autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea acestora și subminează autoritatea instituțiilor statului, precum și încrederea cetățenilor în ele”, se arată în document.

Proiectul prevede, totodată, ca persoanele care solicită verbal informații publice să respecte programul de lucru și să manifeste un comportament adecvat, care să nu perturbe activitatea personalului. În caz contrar, acestea pot fi evacuate și sancționate cu amendă între 5.000 și 20.000 de lei.

Guvernul semnalează că formularea „comportament lipsit de respect” nu respectă cerințele de claritate și previzibilitate ale legii, fiind ambiguă atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții care constată contravențiile.

Totodată, Executivul consideră necesară clarificarea expresiei „indicațiile personalului din instituțiile publice” – mai exact, ce fel de indicații trebuie respectate și care sunt persoanele autorizate să le ofere.

În plus, Guvernul atrage atenția că nivelul amenzilor propuse, cuprins între 5.000 și 20.000 de lei, este disproporționat și ar putea genera inechități față de alte sancțiuni aplicate pentru fapte de gravitate similară.

Guvernul apreciază claritatea și eficiența proiectului

În pofida observațiilor formulate, Guvernul consideră că inițiativa este justificată, întrucât oferă un cadru legal mai clar pentru gestionarea situațiilor în care solicitanții de informații publice nu respectă programul stabilit sau adoptă un comportament ce perturbă activitatea personalului din instituțiile statului.

De asemenea, Executivul subliniază că introducerea explicită a posibilității de evacuare a acestor persoane contribuie la menținerea ordinii și siguranței în incinta instituțiilor publice, sporind atât eficiența activității administrative, cât și protecția angajaților.

Inițiativa a stârnit critici din partea societății civile. Organizații precum Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) susțin că „Parlamentul transformă enervarea cetățenilor în venit la buget”.

Dacă până și Guvernul a semnalat nivelul ridicat al amenzilor, APADOR-CH subliniază că sancțiunile între 5.000 și 20.000 de lei pentru „lipsa de respect” față de o instituție sau un funcționar public sunt de până la 20 de ori mai mari decât, spre exemplu, amenda pentru alungarea soției și copiilor din locuință.

Organizația observă, totodată, că potrivit definiției contravenției, persoana lezată poate fi nu doar un angajat al instituției publice, ci chiar instituția însăși, în calitate de persoană juridică.

„Așadar, orice critică, verbală sau în scris (sub forma unei plângeri, petiții, reclamații etc.), orice solicitare de informații mai insistentă, adresată unei instituții publice va putea fi calificată ca 'manifestare a unui comportament lipsit de respect'. Pentru că a imputa ceva unei instituții sau unui angajat al ei poate fi lesne calificat ca lipsă de respect față de instituție sau angajat. Ca urmare, nu va mai fi posibil ca o persoană să pună sub semnul întrebării comportamentul și/sau profesionalismul unei instituții sau unui angajat, pentru că această atitudine critică va putea fi interpretată ca lipsă de respect. Mai mult, dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate (cine ar avea motive să fie nervos, zilele astea, nu-i așa?) atitudinea sa 'neconformă' va putea fi calificată tot ca 'manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant' și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei”, arată asociația.

Ca urmare, APADOR-CH a cerut legislativului să renunțe la această modificare legislativă, considerată neclară și abuzivă – „o lege specială doar pentru funcționarii statului”.

Sursa: profit.ro

