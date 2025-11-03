Luminița Odobescu, numită consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului. Decizia, publicată în Monitorul Oficial

03-11-2025 | 20:04
Luminita Odobescu
Fostul ministru de Externe, Luminița Odobescu, a fost numită luni consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.

”Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în deretul publicat în Monitorul Oficial.

Cine este Luminița Odobescu

În luna februarie, preşedintele interimar Ilie Bolojan a numit-o în funcţia de Consilier Prezidenţial. Aceasta a rămas consilier la Palatul Cotroceni, până în octombrie când președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali, printre care și Luminița Odobescu, responsabilă de politică externă.

În ianuarie 2025, Luminiţa Odobescu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Marcel Ciolacu.

Luminiţa Odobescu a fost ministru de Externe în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, fiind numită în funcţie în iunie 2023.

Cristian Diaconescu
Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții de Nicușor Dan, ”la cerere”

Aceasta a fost ambasador şi a deţinut anterior funcţia de consilier prezidenţial pentru afaceri europene. Odobescu a fost şi Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

