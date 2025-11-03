România atrage investiții de sute de milioane de euro în apărare. Ilie Bolojan se întâlnește cu șeful Rheinmetall

03-11-2025 | 08:20
Ilie Bolojan
Guvernul României

Agenda zilei de luni este foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, fiind dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE.  

Adrian Popovici

Programul premierului Ilie Bolojan pentru luni, 3 noiembrie, este centrat pe relațiile economice și industriale dintre România și compania germană Rheinmetall AG, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Europa.

Palatul Victoria a anunțat că Ilie Bolojan nu se va prezenta în Parlament, unde a fost invitat de AUR și PSD. Instituția transmite că agenda zilei de luni este foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, fiind dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României.

Ziua începe cu o întâlnire oficială la Palatul Victoria între premier și CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger. Scopul principal este consolidarea cooperării în domeniul industriei de apărare. În cadrul acestei întâlniri are loc semnarea unui document de colaborare.

Ulterior, premierul participă la o întrevedere extinsă între delegațiile celor două părți, la care mai iau parte ministrul Economiei, Radu Miruță, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. Discuțiile vizează parteneriate economice strategice și posibile investiții în industria românească de apărare.

ilie bolojan
Bolojan felicită noul Guvern de la Chișinău. Premierul promite continuarea colaborării pentru binele comun

Ulterior, Ilie Bolojan și Armin Papperger vor susține declarații de presă și vor prezentata public detalii despre parteneriatul semnat și despre direcțiile de colaborare dintre România și Rheinmetall.

După-amiaza, premierul va continua discuțiile tehnice și strategice cu reprezentanții companiei germane în cadrul Programului SAFE, un proiect dedicat consolidării capacităților de producție și securității în domeniul apărării.

Rheinmetall, investiții masive în industria de apărare din România

Rheinmetall a cumpărat Automecanica Mediaş, iar recent a anunţat că va produce aici transportoare blindate Lynx. Rheinmetall a anunțat că va deține o participație de 72,5% din compania românească prin intermediul Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Pe termen mediu, grupul consideră că potențialul anual de vânzări în urma achiziției sale se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro (323 de milioane de dolari), așteptându-se ca în 2024 comenzile primite să fie de ordinul a trei cifre de milioane de euro.

Rheinmetall și-a extins în mod semnificativ capacitățile de producție, deoarece Germania și alte țări și-au sporit cheltuielile militare și ajutorul acordat Ucrainei după invazia pe scară largă a Rusiei în 2022 și după ce cancelarul german Olaf Scholz a făcut presiuni ulterioare în domeniul apărării.

Parteneriat între Romarm și Rheinmetall, pe bani europeni

Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat în februarie 2025 că a discutat cu CEO-ul companiei Rheinmetall AG despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între această companie şi Romarm.

Tîlvăr a adăugat că acest proiect beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro, care este acordată de Comisia Europeană.

Ministerul Apărării a subliniat că transferul de înaltă tehnologie şi integrarea unei părţi cât mai mari a producţiei echipamentelor contractate în capacităţi industriale de pe teritoriul naţional contribuie în mod esenţial la întărirea securităţii şi rezilienţei României, în acest context geopolitic complicat care se manifestă în această regiune.

În luna februarie 2025, ministrul Apărării a anunţat că a discutat cu CEO-ul companiei Rheinmetall AG despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între această companie şi Romarm.

„Am discutat şi despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între Romarm şi Rheinmetall, proiect care beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro acordată de Comisia Europeană, prin programul ASAP. România are astfel şansa de a deveni un actor important în asigurarea aprovizionării cu muniţie la nivel european”, explica fostul ministru Angel Tîlvăr.

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

