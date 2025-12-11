Guvernul extinde lista companiilor aflate în proces de reformă. Alte patru societăți strategice, analizate de Oana Gheorghiu

Executivul a decis să suplimenteze cu încă patru companii lista întreprinderilor de stat incluse în Reforma 9 din PNRR, pentru un control unitar al guvernanței corporative și accelerarea restructurării.

Guvernul a anunțat joi că încă patru companii de stat din portofoliul Ministerului Economiei intră în procesul de analiză al Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), structura condusă de vicepremierul Oana Gheorghiu. Noile societăți – C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A. și AVIOANE CRAIOVA S.A. – se alătură astfel primelor 17 întreprinderi deja evaluate în cadrul reformei aprobate la 5 decembrie 2025.

Decizia a fost formalizată printr-un memorandum adoptat în ședința de Guvern, document care actualizează lista întreprinderilor publice centrale incluse în acest proces de restructurare. Potrivit Executivului, măsura vine „ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului”, iar includerea noilor companii este „necesară pentru asigurarea unui cadru unitar de monitorizare şi coordonare a implementării principiilor guvernanţei corporative”.

Guvernul argumentează că extinderea listei are rolul de a întări capacitatea statului de a respecta obligațiile asumate prin PNRR, în special cele privind managementul profesionist, transparența și eficiența întreprinderilor publice. Astfel, companiile din sectoare strategice precum industria aeronautică, mineritul metalifer și producția industrială vor fi evaluate după aceleași criterii aplicate deja celor 17 societăți analizate inițial.

Executivul subliniază că Reforma 9 urmărește modernizarea întreprinderilor de stat și reducerea pierderilor cronice, obiective considerate esențiale pentru performanța economică și pentru credibilitatea angajamentelor asumate de România în fața Comisiei Europene.

La începutul lunii decembrie, Guvernul a decis primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza CNR9, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort.

