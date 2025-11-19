Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Stiri Politice
19-11-2025 | 19:20
×
Codul embed a fost copiat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

autor
Delia Bîrla,  Laura Culiță

În vizor sunt companiile care ani în șir au acumulat pierderi uriașe și în tot acest timp, au fost susținute de stat. Din nefericire, restructurările de la stat vin într-o perioadă în care numărul posturilor scoase pe piață a scăzut cu 20%. Cea mai mare reducere se vede în industrie.

În următoarele zile, Guvernul urmează să decidă soarta companiilor de stat care trebuie reformate.

Ilie Bolojan, prim-ministru: Parte dintre ele vor merge pe partea de restructurări, parte urmează să selecteze niște conduceri, dar acele conduceri trebuie să aibă niște criterii care să le însănătoșească, să le administreze mai bine, să folosească activele pe care le preiau de la această țară să nu își bată joc de ele și să nu ceară în permanență subvenții de la bugetul de stat.

Lista companiile cu pierderi uriașe

Datele guvernului arată că 7 mari companii au înregistrat pierderi uriașe, chiar dacă au primit subvenții de la stat.

Citește și
Radu Miruţă
După majorarea TVA, a accizelor, a impozitelor de proprietate și pe dividende, ministrul Economiei: „Nu vor mai fi taxe noi”

Lista e deschisă de Căi Ferate CFR SA, urmează Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă, Termoenergetica, Metrorex și Complex Energetic Valea Jiului.

Alex Milcev, specialist fiscal: Și sectorul privat este afectat, direct sau indirect, de activitatea acestor întreprinderi, pentru că sunt menținute în viață artificial. Își permit să meargă în pierdere o perioadă de timp ceea ce ar dărâma o societate privată care nu ar putea să aibă 10 ani, să spunem, la rând de pierderi.

Va fi înființată o altă companie în locul CFR Marfă

Dintre companiile pe pierderi, la CFR Marfă situația e clară - va intra în lichidare. În locul ei a fost deja înființată una nouă, Carpatica Feroviar, care va avea mai puțini angajați decât CFR Marfă.

Restructurările de la stat vin într-un moment tensionat pe piața muncii. Există o scădere a posturilor oferite de 20% în trimestrul al 3-lea față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS.

Industria prelucrătoare, școlile, instituțiile publice și comerțul au redus semnificativ numărul locurilor disponibile. Iar sectoare precum cultura și serviciile de salubritate resimt și ele o scădere clară a cererii de personal.

Dragoș Gheban, specialist resurse umane: E destul de multă nesiguranță în piață și atunci atât angajatorii care aveau planuri de recrutare mai agresive tind să și le pondereze pentru a vedea ce se întâmplă în perioada următoare, dar sunt și companii care au fost impactate, care au mai puțini clienți, mai puține proiecte și ca urmare au nevoie de mai puțini angajați pentru a le putea rula.

În schimb sunt mai multe locuri de muncă în domeniul transportului ori în activități profesionale, științifice și tehnice.

Gândaci filmați de pacienți într-un salon al spitalului din Slatina. Ce a descoperit DSP în urma unor verificări

Sursa: Pro TV

Etichete: companii, ilie bolojan,

Dată publicare: 19-11-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
După majorarea TVA, a accizelor, a impozitelor de proprietate și pe dividende, ministrul Economiei: „Nu vor mai fi taxe noi”
Stiri Politice
După majorarea TVA, a accizelor, a impozitelor de proprietate și pe dividende, ministrul Economiei: „Nu vor mai fi taxe noi”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat miercuri, la INVEST Summit 2025, că în perioada următoare nu vor fi introduse noi taxe și că va menține TVA-ul pentru turism la nivelul actual.

Bolojan anunță tăieri de salarii la bugetari. Grindeanu îl contrazice: „Cât PSD e la guvernare, salariile cresc, nu scad”
Stiri Politice
Bolojan anunță tăieri de salarii la bugetari. Grindeanu îl contrazice: „Cât PSD e la guvernare, salariile cresc, nu scad”

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Cine este noul șef al Autorității Electorale. Adrian Țuțuianu, propunerea PSD, validat cu 271 de voturi
Stiri Politice
Cine este noul șef al Autorității Electorale. Adrian Țuțuianu, propunerea PSD, validat cu 271 de voturi

Parlamentarii au votat marți numirea unui nou șef la Autoritatea Electorală Permanentă.

Recomandări
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro
Stiri actuale
Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro

O investigație comună a procurorilor din România și Italia a dus la reținerea a 19 suspecți din Iași acuzați că au exploatat sexual, zeci de tinere românce, atât în Peninsulă, cât și în alte state europene.

Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi
Stiri Sport
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi

Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Noiembrie 2025

49:33

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28