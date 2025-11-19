Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

În vizor sunt companiile care ani în șir au acumulat pierderi uriașe și în tot acest timp, au fost susținute de stat. Din nefericire, restructurările de la stat vin într-o perioadă în care numărul posturilor scoase pe piață a scăzut cu 20%. Cea mai mare reducere se vede în industrie.

În următoarele zile, Guvernul urmează să decidă soarta companiilor de stat care trebuie reformate.

Ilie Bolojan, prim-ministru: Parte dintre ele vor merge pe partea de restructurări, parte urmează să selecteze niște conduceri, dar acele conduceri trebuie să aibă niște criterii care să le însănătoșească, să le administreze mai bine, să folosească activele pe care le preiau de la această țară să nu își bată joc de ele și să nu ceară în permanență subvenții de la bugetul de stat.

Lista companiile cu pierderi uriașe

Datele guvernului arată că 7 mari companii au înregistrat pierderi uriașe, chiar dacă au primit subvenții de la stat.

Lista e deschisă de Căi Ferate CFR SA, urmează Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă, Termoenergetica, Metrorex și Complex Energetic Valea Jiului.

Alex Milcev, specialist fiscal: Și sectorul privat este afectat, direct sau indirect, de activitatea acestor întreprinderi, pentru că sunt menținute în viață artificial. Își permit să meargă în pierdere o perioadă de timp ceea ce ar dărâma o societate privată care nu ar putea să aibă 10 ani, să spunem, la rând de pierderi.

Va fi înființată o altă companie în locul CFR Marfă

Dintre companiile pe pierderi, la CFR Marfă situația e clară - va intra în lichidare. În locul ei a fost deja înființată una nouă, Carpatica Feroviar, care va avea mai puțini angajați decât CFR Marfă.

Restructurările de la stat vin într-un moment tensionat pe piața muncii. Există o scădere a posturilor oferite de 20% în trimestrul al 3-lea față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS.

Industria prelucrătoare, școlile, instituțiile publice și comerțul au redus semnificativ numărul locurilor disponibile. Iar sectoare precum cultura și serviciile de salubritate resimt și ele o scădere clară a cererii de personal.

Dragoș Gheban, specialist resurse umane: E destul de multă nesiguranță în piață și atunci atât angajatorii care aveau planuri de recrutare mai agresive tind să și le pondereze pentru a vedea ce se întâmplă în perioada următoare, dar sunt și companii care au fost impactate, care au mai puțini clienți, mai puține proiecte și ca urmare au nevoie de mai puțini angajați pentru a le putea rula.

În schimb sunt mai multe locuri de muncă în domeniul transportului ori în activități profesionale, științifice și tehnice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













