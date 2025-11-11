Oana Gheorghiu, ”surprinsă” de atacurile asociatei Carmen Uscatu. Asociația ”Dăruiește Viață”, câmp de luptă între fondatori

11-11-2025 | 14:15
Oana Gheorghiu Carmen Uscatu
Dăruiește Viață

Oana Gheorghiu a declarat că a respectat întru totul legea privind regimul incompatibilităților atunci când a acceptat funcția de vicepremier, autosuspendându-se din conducerea Asociației Dăruiește Viață.

 

Cristian Anton

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, marţi, că respectă întru totul legislaţia privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului, menţionând că nu există nicio interferenţă între atribuţiile sale guvernamentale şi activitatea Dăruieşte Viaţă şi cu privire la calitatea sa de membru fondator al asociaţiei.

Potrivit acesteia, "orice afirmaţie contrară este falsă şi neîntemeiată".

"Respect întru totul legislaţia privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcţia executivă şi din Consiliul Director al Asociaţiei Dăruieşte Viaţă înainte de preluarea funcţiei de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociaţiei, înainte ca informaţia privind numirea mea să devină publică, şi am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei şi pentru asigurarea continuităţii proiectelor pe care le-am coordonat. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocaţii, tocmai pentru a mă asigura că respect legea şi principiile de integritate publică", a explicat Oana Gheorghiu, într-un punct de vedere solicitat de AGERPRES având în vedere afirmaţiile cofondatoarei Dăruieşte Viaţă Carmen Uscatu.

Gheorghiu a precizat că, în prezent, a rămas doar membru fondator al asociaţiei, ceea ce, potrivit statutului acesteia, presupune apartenenţa la Adunarea generală, nu la structura executivă de conducere.

"Atribuţiile privind gestionarea activităţii curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislaţia românească nu impune membrilor Guvernului obligaţia de a renunţa la calitatea de membri fondatori ai unei organizaţii neguvernamentale, existând şi alte persoane în Guvernul României care sunt membri în organizaţii neguvernamentale", a transmis Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, despre Dăruiește Viață: ”Rămân mândră de tot ce am construit împreună”

Ea a amintit că a fondat Dăruieşte Viaţă în urmă cu 13 ani, subliniind că este mândră de realizările avute.

"Am fondat această asociaţie acum 13 ani şi rămân mândră de tot ce am construit împreună - o organizaţie independentă, susţinută de peste 350.000 de oameni şi 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România. Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă şi cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmaţie contrară este falsă şi neîntemeiată", a declarat vicepremierul.

Gheorghiu s-a arătat surprinsă de declaraţiile lui Carmen Uscatu, precizând că rămâne deschisă unei discuţii directe cu aceasta.

"Sunt surprinsă de declaraţiile lui Carmen Uscatu şi sper că este vorba despre o neînţelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului şi nu de o intenţie de a genera presiune sau confuzie în spaţiul public sau de o intenţie de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al asociaţiei. Rămân deschisă unei discuţii directe, între noi, aşa cum am procedat întotdeauna", a punctat Oana Gheorghiu.

Carmen Uscatu îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă de tot din Asociația Dăruiește Viață 

Carmen Uscatu a susţinut că decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizaţie neguvernamentală după numirea în Executiv nu este o incompatibilitate, dar a pus Dăruieşte Viaţă într-o situaţie "vulnerabilă".

"Decizia Oanei a pus Dăruieşte Viaţă într-o situaţie vulnerabilă pe care i-am comunicat-o Oanei şi anterior. Nu este o incompatibilitate care să nu fie legală, este dreptul ei legal să fie membru în Guvernul României, de a fi pe o asemenea poziţie, de asemenea, este şi dreptul ei legal de a rămâne şi membră într-o ONG cu drept de vot. Este însă o incompabilitate pe care a creat-o în faţa celor care susţin asociaţia, în faţa celor care ne-au ajutat, practic, să construim un asemenea proiect măreţ, în faţa sponsorilor", a transmis Carmen Uscatu, la Digi 24.

Ea a menţionat că, în plan european, acest lucru nu este unul etic. "Întotdeauna când un membru de ONG devine membru în Guvern, devine ministru, el se retrage, în societăţile democratice acest lucru se întâmplă, implicit se retrage din toate rolurile pe care le are în ONG, pentru că este considerat un conflict de interese", a explicat Carmen Uscatu.

Sursa: Agerpres

