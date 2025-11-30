Începe pilotul reformei pentru companiile de stat. Oana Gheorghiu: „Lista primelor 10 companii va fi finalizată”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat duminică bilanţul primei luni de mandat şi a anunţat că săptămâna viitoare va fi finalizată lista primelor 10 companii din energie şi transport care intră în procesul de reformă.

Oana Gheorghiu a prezentat, duminică, un bilanţ la o lună de când a preluat mandatul de viceprim-ministru, ea anunţând că săptămâna viitoare vor lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi vor începe lucrul concret cu ele. Vicepremierul mai spune că va veni în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare a debirocratizării şi că lucrează la o strategie unitară privind digitalizarea.

”Azi se împlineşte o lună de când am preluat mandatul de viceprim-ministru. A fost o lună în care m-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învăţat în toţi anii de muncă: gândire strategică, construirea echipei şi planificare corectă. Prioritar a fost să înţeleg sistemul şi sursele blocajelor, să construiesc un mod profesionist de lucru, împreună cu echipele din Guvern, indiferent de culoarea politică, şi, pe baza acestora, să formulez viziunea strategică pentru domeniile mele de activitate”, spune Oana Gheorghiu, pe Facebook.

Ea prezintă în mesaj cum s-a organizat şi ce a făcut în această primă lună.

”⁠Reforma companiilor de stat: abordarea strategică şi nu heirupismul este cea care va da rezultate. România are peste 1.500 de companii de stat. Unele sunt vitale. Altele, consumă bani publici, fără rezultate, de ani de zile, ceea ce are un impact negativ asupra economiei şi asupra societăţii.

România nu-şi poate permite să continue cu aceste pierderi. Totuşi este important nu doar să oprim risipa, ci să găsim soluţiile de eficientizare care să ţină cont şi de nevoile oamenilor care lucrează acum în companiile cu pierderi şi care să ducă la dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor în care se află acestea. Doar aşa comunităţile respective se pot reinventa, iar oamenii să-şi poată construi un trai decent, care să fie sustenabil pe termen lung”, subliniază Gheorghiu.



Vicepremierul precizează că în prima lună s-a concentrat pe trei priorităţi.

”Am finalizat strategia de reformă a companiilor de stat, care defineşte obiectivele şi metodologia de lucru. Împreună cu Prim-ministrul Ilie Bolojan, am prezentat-o, miniştrilor responsabili de domeniile în care funcţionează aceste entităţi. Este esenţial, pentru că ministerele supervizează aceste companii şi vor avea un rol central în aplicarea reformei. ⁠În cadrul acestei întâlniri, au stat la aceeaşi masă instituţiile responsabile (ministere, Agenţia Pentru Monitorizarea şi evaluarea Performanţei Întreprinderilor Publice - AMEPIP, Secretariatul General al Guvernului) astfel încât toţi să lucreze pe acelaşi flux. Fără coordonare nu există reformă”, spune ea.

Oana Gheorghiu mai arată că, împreună cu ministerele şi Secretariatul General al Guvernului a constituit echipe bine definite cu responsabilităţi clare şi asumate pentru guvernanţă, restructurare şi date.

”Fiecare minister a nominalizat câte 3 persoane care vor fi responsabile de reforma companiilor de stat din domeniul lor, iar la nivelul SGG, echipa care a lucrat la pregătirea reglementărilor în materie de guvernanţă corporativă în întreprinderile publice se va implica acum şi în implementarea acestor reglementări şi a reformei. Această strategie, agreată cu toate instituţiile menţionate, a stat la baza informării înaintate Comisiei Europene de ministrul Dragoş Pîslaru, în care este prezentat noul model de lucru ce oferă premise solide pentru atingerea ţintelor privind reforma companiilor de stat şi eliminarea interimatelor din Consiliile de Administraţe”, afirmă Gheorghiu.

”De săptămâna viitoare intrăm în pilotul efectiv al reformei. Ministerele au transmis propunerile lor, iar săptămâna viitoare vom lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi începem lucrul concret cu ele”, anunţă viceprim-ministrul.

Oana Gheorghiu mai afirmă că ”nu promite miracole peste noapte, ci promite un proces riguros, predictibil, transparent şi verificabil”.

Potrivit vicepremierului, miza depăşeşte reforma companiilor de stat. ”Reuşita ei înseamnă nu doar repararea unei părţi din stat, ci începutul schimbării modului în care funcţionează România. Această reformă este un test de maturitate instituţională: poate statul român să lucreze coordonat, cu disciplină şi responsabilitate? Dacă răspunsul este da, atunci nu transformăm doar companiile publice, ci şi modul în care administraţia ia decizii, gestionează banul public şi îşi asumă rezultate. Aceasta este, de fapt, miza mandatului meu: să demonstrăm, împreună, că România poate trece de la improvizaţie la guvernanţă profesionistă”, arată Gheorghiu.

Vicepremierul se referă şi la debirocratizare, arătând că schimbarea începe cu respectul faţă de oameni.

”Îi mulţumesc Mădălinei Marcu că a acceptat să fie alături de mine în acest efort. Am crezut mereu în echipă, schimbarea reală nu se poate face niciodată de unul singur. Lucrăm la un obiectiv simplu şi necesar: o relaţie mai omenească, mai predictibilă şi mai puţin împovărătoare între cetăţeni şi stat. Ştiu că nu putem elimina dintr-o dată absurdul din birocraţia românească, unele lucruri depind de sistem, altele de fiecare om din administraţie. Dar pot spune că am definitivat viziunea pe care o vom pune în practică: creăm o platformă reală de dialog între stat, cetăţeni, mediul de afaceri şi funcţionari; ⁠identificăm blocajele administrative împreună cu cei care le trăiesc; ⁠ ⁠venim în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare”, declară Oana Gheorghiu.

Potrivit acesteia, este un proces a cărui implementare va începe curând şi chiar dacă va dura, rezultatele vor începe să se vadă pe parcurs.

”Sper ca primele schimbări să inspire oamenii din administraţie şi din societate, să vrea să se implice pentru a simplifica împreună birocraţia. Planul concret de acţiune îl voi anunţa public înainte de a demara proiectul şi după ce finalizez discuţiile pregătitoare”, arată Gheorghiu, potrivit News.ro.

Oana Gheorghiu arată că, în privinţa digitalizării, ”ordonăm, conectăm, dezvoltăm”.

”România are proiecte bune şi oameni foarte competenţi în digitalizare, ceea ce lipseşte este coordonarea. Am spus asta la Summitul pentru guvernanţă digitală, organizat de Edge Institute la Cotroceni, unde am participat alături de şeful Cancelariei, Mihai Jurca. Acum lucrăm la: ⁠o strategie unitară, pentru prima dată la nivel guvernamental; ⁠un cadru în care instituţiile nu mai lucrează în paralel, ci în acelaşi ecosistem; ⁠prioritizare şi management de proiect, lucruri care au lipsit marilor programe ale României”, subliniază Gheorghiu., ea adăugând că ordinea şi coordonarea pot multiplica eficienţa proiectelor existente.

Vicepremierul anunţă că tot în această lună a avut şi prima vizită oficială în afara ţării, la Stuttgart, în perioada 26–27 noiembrie, unde a participat la German–Romanian–Moldovan Business Conference, organizată de AHK Romania şi German Eastern Business Association, alături de Mihai Jurca, Dragoş Pîslaru, Radu Miruţă.

”Momentul central al vizitei a fost întâlnirea cu Prim-ministrul landului Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, liderul unuia dintre cele mai puternice landuri industriale ale Germaniei. Am avut un dialog aplicat despre digitalizare, investiţii şi colaborare economică, teme esenţiale pentru modernizarea României. Germania este cel mai important partener comercial al României şi principalul investitor străin, iar Baden-Württemberg este al doilea partener economic dintre landurile germane. În acest context, dialogul direct cu autorităţile de acolo este esenţial pentru investiţii, locuri de muncă şi cooperare economică solidă”, spune Oana Gheorghiu.

Ea menţionează că vizita a inclus şi discuţii consistente cu companii româno-germane şi germane, despre proiectele lor în România şi despre condiţiile necesare pentru a-şi extinde activitatea.

”Mesajul lor este clar şi îl port mai departe: investiţiile crescute au nevoie de predictibilitate şi eficienţă în relaţia cu statul român. Cel mai emoţionant moment al vizitei a fost, însă, întâlnirea cu românii din diaspora. Oameni plecaţi de zeci de ani, dar cu sufletul acasă. Le pasă. Întreabă. Îşi doresc să vadă schimbare reală acasă. Au îndoieli, au obosit să dea credit, dar nu au obosit să spere că într-o zi acasă va fi un loc mai bun.

Le-am spus şi lor ceea ce scriu şi aici: diaspora a ţinut această ţară pe linia de plutire în momentele cele mai grele. Nu avem voie să uităm asta. Şi nici reformele pe care le facem nu trebuie să-i uite. Nu în ultimul rând, mulţumesc sincer Ambasadoarei Adriana Stănescu şi Consulului General Vlad Vasiliu pentru organizarea impecabilă a vizitei”, afirmă Gheorghiu.

Oana Gheorghiu explică şi de ce nu a postat nimic până acum, afirmând că ”a preferat să se concentreze pe munca efectivă şi pe înţelegerea specificului activităţii Guvernului, pentru a putea să-şi construiască abordarea strategică a domeniilor din mandat”.

”Voi rămâne transparentă în legătură cu activitatea mea, dar nu voi face nici promisiuni goale şi nici declaraţii sforăitoare. Implementarea unor reforme impune implicarea a numeroşi actori din mediul public, privat şi societate. Cred că este important ca, prin modul în care comunic, să facilitez un context de colaborare, dialog şi încredere reciprocă între aceşti actori, pentru că altfel vom ajunge iar în blocaj. Aşadar, mă veţi auzi mai des vorbind despre strategie şi muncă de echipă, mă veţi auzi des spunând despre etape de proces şi nu despre soluţii minune, care promit schimbări peste noapte. Şi, probabil, mă veţi auzi des vorbind despre răbdare şi încredere. Totuşi am convingerea că va veni momentul să începem şi să ne bucurăm de rezultatele reformelor pe care, împreună, le vom pune în aplicare”, afirmă Oana Gheorghiu în postare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













