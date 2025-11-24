Oana Gheorghiu: 83 de companii de stat acumulează pierderi istorice de 14 miliarde lei. Guvernul pregătește un registru unic

Stiri Politice
24-11-2025 | 14:17
oana gheorghiu
Agerpres

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei.

autor
Vlad Dobrea

Oana Gheorghiu a mai anunţat că şi-au propus să facă un registru unic al companiilor de stat şi că vor începe cu 10 companii, 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.

”Astăzi e o zi importantă pentru mine, este o zi în care am avut posibilitatea să întâlnesc miniştrii şi Comitetul national pentru reforma companiilor de stat, Comitet care există de ceva vreme, dar care a fost reactivat. În cadrul acestui comitet, am prezentat arhitectura reformei companiilor de stat, aşa cum o vedem noi. Cred că este cea mai amplă acţiune de acest tip, din ultimii ani şi are ca obiective două direcţii prioritare, în primul rând eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, fiind un jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026, iar a doua direcţie prioritară este începerea reformei în cadrul companiilor de stat, avem Jalon, din nou, la 31 august 2026, privind restructurarea a cel puţin trei companii” a anunţat vicepremierul Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă.

Harta sectorială

 

Ea a precizat că în cadrul Comitetului s-a discutat despre ”o hartă sectorială, pentru prima oară în România, care devine un instrument strategic pentru statul român şi care fixează pentru prima oară ambiţia statului român, în ceea ce priveşte prezenţa în diferite sectoare de activitate”.

”Este un instrument care ajută Comitetul şi Guvernul şi ministerele să ia decizii privind modul în care companiile vor fi analizate şi vor fi restructurate în viitor”, a explicat Gheorghiu.

Vicepremierul a arătat că, ”dincolo de Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare, trebuie să punem bazele unei reforme reale a companiilor de stat şi să nu ne oprim doar la aceste jaloane”.

”Este o nevoie pe care societatea o resimte, este o nevoie pe care România o are, aceea de a face curăţenie, de a face ordine şi de a eficientiza aceste companii, astfel încât ele să fie cu adevărat în serviciul cetăţeanului, în serviciul public şi să nu producă pierderi”, a subliniat Oana Gheorghiu. Vicepremierul a anunţat că, în acest moment, avem ca şi companii de stat un număr de 1.502. ”Este un număr foarte mare, 230 dintre acestea sunt companii centrale, 1.272 sunt la nivel local, sub autorităţile locale. Dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi şi vorbim de pierderi istorice care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei”, a spus ea.

Bolojan: Începe reforma companiilor de stat cu datorii, sub coordonarea Oanei Gheorghiu. Șefii lor “să nu-și mai bată joc”

 

Guvernul pregătește una dintre cele mai ample reforme din ultimii ani: restructurarea companiilor de stat cu mari datorii la buget. Lista acestora va fi aprobată chiar mâine, iar întregul proces va fi supervizat de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. El a arătat că acest demers este un pas obligatoriu pentru ca statul să nu mai piardă bani pe companii ineficiente și prost administrate.

„ANAF a publicat toate companiile care au datorii, inclusiv cele de stat, iar în ședința de Guvern de mâine (joi -n.r.), lista acestor companii care nu sunt în bună regulă din punct de vedere al administrării va fi aprobată”, a spus Ilie Bolojan.

Vor fi numiți șefi noi, care să “nu-și bată joc” de companii, și care să le însănătoșească

Întrebat dacă există consens politic în Coaliție pentru restructurarea companiilor de stat, Bolojan a răspuns că “nu există probleme pe această temă.” “Trebuie să lucrăm în fiecare zi ca să avem o administrare mai bună a societăților comerciale de stat”, a adăugat el.

Premierul a explicat că o parte dintre aceste companii vor fi restructurate pentru a opri perderile, iar la altele vor fi numiți șefi noi, care să “nu-și bată joc de ele”.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 24-11-2025 14:17

