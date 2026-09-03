Șoferul este păcălit apoi că a produs un accident și, ca să scape de anchetă, i se propune să cadă la o înțelegere pentru câteva mii de lei.

Suspecții, trei la număr, urmăreau șoferii în trafic și, după ceva timp, acolo unde puteau, îi opreau și le spuneau că i-au văzut când au acroșat cu mașina o femeie.

Falsul accident se producea de fiecare dată într-o intersecție în care șoferul - victimă tocmai făcuse un viraj. În cel puțin șase cazuri, șoferii au fost convinși să revină la locul presupusului accident.

Acolo aștepta de fiecare dată o femeie care le spunea că a fost acroșată de mașină, că s-a speriat îngrozitor și a scăpat telefonul pe jos, iar aparatul s-a spart. Pentru cei care erau mai neîncrezători, escroaca le spunea că are dureri la un picior. Apoi urma negocierea.

Femeia cerea între 7.000 și 10.00 de lei de la șofer ca să își repare sau înlocuiască telefonul distrus. În cel puțin două dintre cazuri, victimele au dat banii. În alt caz, șoferul și-a dat seama că ceva este în neregulă și le-a cerut să meargă împreună la poliție. Indivizii au refuzat și au plecat imediat de la fața locului.

O escroacă a fost prinsă când încerca să fugă din țară

Câțiva șoferi au făcut plângere, iar polițiștii au identificat patru suspecți – trei bărbați și o femeie. Doi au fost retinuti în București, iar femeia a fost prinsă la aeroport, când încerca să părăsească țara. Al patrulea este căutat la această oră.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani în mai multe valute, dar și nouă telefoane mobile.

Metoda „falsul accident” a mai fost folosită și de alte grupari de infractori care au încercat să păcălească soferii. Unii își puneau viața în pericol sărind în fața mașinii, pentru a putea cere bani apoi.

Polițiștii vă recomandă ca atunci când sunteți implicat într-un accident chiar și ușor, în care un pieton a fost acroșat sau pretinde că a fost lovit, să mergeți imedat la poliție și să anunțați incidentul.