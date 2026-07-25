Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Hunedoara, cercetările au început după ce, la 23 iulie, o femeie de 68 de ani, din comuna Băița, a sesizat Poliția Municipiului Deva că ar fi fost victima unei înșelăciuni, relatează Agerpres.

Din verificările efectuate a rezultat că persoane necunoscute au contactat-o telefonic de femeie și s-au prezentat în mod fals ca fiind cadre medicale ale unui spital, spunându-i că fiul ei și soția acestuia ar fi fost implicați într-un grav accident rutier și că este necesară plata urgentă a unei sume de bani pentru o intervenție medicală.

Ulterior, la domiciliul femeii s-ar fi prezentat o femeie care ar fi ridicat suma de 60.000 de lei, după care ar fi plecat din zonă.

În urma investigațiilor, polițiștii hunedoreni au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, iar cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară emis de Judecătoria Deva, pe raza județului Brașov, unde femeia locuia fără forme legale.

În urma acesteia au fost descoperite și ridicate peste 9.200 de euro, peste 46.200 de lei, înscrisuri referitoare la transferuri de bani către diverse persoane, opt telefoane mobile și alte bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualei implicări a altor persoane.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara - Biroul Investigații Criminale, precum și polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.