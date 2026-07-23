Aceștia se recomandă drept agenți de turism sau reprezentanți ai unor hoteluri și sună diverse persoane pentru a obține date personale și bancare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că numărul tentativelor de fraudă, prin telefon sau SMS, este în creștere. Într-o singură lună, sute de cetățeni au fost abordați în acest fel.

Un apel poate fi suficient pentru ca o vacanță mult așteptată să se transforme într-o pagubă de câteva mii de lei.

Metoda se numește vishing, de la voice phishing, adică înșelătorie prin telefon, iar numărul tentativelor de fraudă raportate este în creștere.

Acum, escrocii profită tocmai de graba și emoția oamenilor care se pregătesc să plece în vacanțe. Sunt însă câteva semnale care ar trebui să ne dea de gândit.

Alex Joseph, expert în securitate cibernetică din cadrul DNSC: „În primul rând este insistența aceasta asupra caracterului urgent. Trebuie rezolvat acum, nu aveți timp. Și fiind sub presiune de obicei acționăm fără să ne dăm seama. Dacă noi am făcut deja o plată, trebuie să apelăm imediat bancă, să cerem să ne fie blocate tranzacțiile sau să ne fie blocat cardul.”

Potrivit DNSC, numai în luna iunie au fost raportate peste 1.500 de astfel de cazuri, adică 55% din totalul raportărilor de fraudă din acea lună.

Inclusiv o agenție de turism de la noi s-a trezit cu site-ul și paginile de socializare clonate. Atacatorii au copiat elementele vizuale și se recomandau ei ca agenți.

Cristina Pipias, reprezentant agenție de turism: „Am observat noi prin diverse căutări că există încă o pagină pe internet care același nume cu al agenției noastre, doar că era pe un domeniu diferit. Concomitent, am verificat și social media, apăruseră și acolo diverse pagini, la fel, folosindu-se numele nostru. Din fericire am descoperit suficient de rapid încât să nu fi apucat nimeni să facă plăți pe acele pagini sau rezervări. Au fost inclusiv transmise către clienți de alte entități decât agenția de la care au cumpărat”.

Sorin Mierlea, președintele InfoCons: „Avem la dispoziție aplicația europeană de protecția consumatorilor, InfoCons, unde putem identifica și agenția de turism, putem identifica și unitatea de cazare, dacă este autorizată, dacă este licențiată, pentru ce este, pentru câte stele și dacă nu cumva, doamne ferește, i s-a ridicat licența.”

Specialiștii ne recomandă să nu dăm niciodată, la telefon, datele cardului, parola sau codurile de autentificare. De asemenea, putem raporta tentativele de fraudă pe PNRISC, platforma națională de raportare a incidentelor de securitate cibernetică, dar și la poliție.