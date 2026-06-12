Rețeaua ar fi fost coordonată de proprietarul unui service auto, care ar fi reușit să atragă și alți complici.

Gruparea, care „truca” practic coliziunile între autoturisme, ar fi obținut astfel peste 50.000 de lei.

Proprietarul unui service auto din Dej, un bărbat de 31 de ani, ar fi cel care ar fi gândit întreaga schemă de înșelăciune.

Tot el ar fi organizat și rețeaua prin care se obțineau despăgubiri după ce mașinile erau avariate intenționat, prin tamponări ușoare ori coliziuni între autoturisme, care se soldau doar cu daune materiale.

Potrivit unor surse din anchetă, în cadrul schemei, profitul nu venea din repararea reală a mașinilor, ci din manipularea costurilor de depanare și din folosirea unor autoturisme ieftine, deja avariate.

Corespondent Știrile PRO TV: „Practic, după fiecare accident, spun anchetatorii, cei implicați completau constatarea amiabilă și raportau evenimentul către firma de asigurări. În baza documentelor depuse, asigurătorul aproba plata reparațiilor, iar mașina ajungea apoi în service.”

Proprietarul service-ului auto nu a vrut să ofere un punct de vedere în acest caz, dar a transmis că toate acuzațiile care i se aduc sunt false. Pe de altă parte, anchetatorii susțin că ar fi implicate și alte persoane.

Andreea Răchită, purtător de cuvânt IPJ Cluj: „Acesta ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați ai societății comerciale, fiind provocate în mod intenționat accidente rutiere pentru care ulterior au fost întocmite documente ce conțineau date nereale.”

În total, nouă persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru fals și înșelăciune privind asigurările.

Contactați de Știrile Pro TV, nici reprezentanții asigurătorilor nu au dorit să ofere un punct de vedere.

Cosmin Bulea, avocat în drept penal al afacerilor: „Există multe situații unde lucrurile sunt greu de verificat, practic tu, ca asigurător, ai hârtia încheiată de către ei și vezi daunele efective și e destul de greu să reconfigurezi retrospectiv cadrul să-ți dai seama exact dacă acel accident a fost sau nu pe bune.”

Percheziții s-au făcut și în județul Argeș, într-un dosar în care anchetatorii bănuiesc că a fost declarat un accident fictiv pentru a fi încasați banii din asigurare.

Devizul trece de 57.000 de lei.