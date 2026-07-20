Aud de la toți mai mulți oameni din jurul meu că primesc astfel de mesaje. Prima dată vezi că scrie „ghișeul”, te panichezi, inima începe să îți bată mai repede și atunci poți să sari mai repede peste greșelile pe care altfel le-ai remarca în mesaj. Are și un link la final pe care ești pus să dai click ca să faci plata „amenzii”.

Mesajul sună așa: „Vehiculul dumneavoastră a fost înregistrat 5 iunie 2026 de către echipamentele de supraveghere tehnică rutieră pentru încălcare legii privind „conducerea în exces de viteză”. Vă rugăm să vă faceți față acestei situații în termen de 10 zile de data primirii acestui aviz. În cazul neîndeplinirii termenului, veți cu amenajat cu o amendă și vehiculul va fi reținut temporar”.

Pare că multe din aceste mesaje sunt traduse dintr-o altă limbă în limba română și aici apar aceste greșeli de exprimare. Însă partea interesantă e când dai click pe link. Site-ul este o clonă unu la unu cu Ghișeul.ro, adică folosește toate elementele de identificare, mai puțin dacă ne uităm în partea de jos. Trebuie să fim întotdeauna atenți la domeniul pe care am intrat sau care apare în mesaj. „ef722” este clar că nu poate fi un link oficial a celor de la Ghișeul.ro. În același timp, trebuie să rețineți că Ghișeul.ro niciodată nu trimite mesaje că am fost amendați. Ești pus să verifici amenzi primite, poți să treci orice număr de înmatriculare acolo, inclusiv de la mașini care nu mai există sau care au fost radiate și tot va găsi o amendă. Ești pus să mergi mai departe către plată, îți dai numele și prenumele și numărul permisului de conducere. Intenționat am lăsat un semn al exclamării și am mers mai departe fără nicio problemă cu nume inventat și card inventat și toate par să meargă bine. Indiferent dacă pui un card bun sau nu o să îți apară o eroare, astfel încât să încerci cu diferite carduri iar hoții să aibă salvate datele lor. El mai departe poată sa facă plăți cu aceste carduri pe site-uri care nu au acel 3d secured, de exemplu. Nu mai e nevoie de confirmarea a noastră în aplicația de banking.

Din fericire, site-ul a fost funcțional doar câteva minute și am văzut că tot circulă astfel de mesaje. Am mai primit eu unul care arată așa, cu un număr din străinătate: „Poliția Română Rutieră – Ultimatum: plătiți sau măsuri suplimentare”. Ignorați astfel de mesaje, plătiți amenda când vine la impozit anul viitor, cred că este cel mai sigur așa, pentru că circulă foarte multe astfel de fraude. Hoții sunt foarte inteligenți și se adaptează rapid, este important să raportăm aceste site-uri.