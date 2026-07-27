„Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăţi restante”. Potenţialele victime primesc un SMS care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată. „Aceasta este momeala”, susţine DNSC într-o postare pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Cum încearcă escrocii să convingă victimele să plătească

Mai departe, mesajul oferă „avantajul” de a achita suma restantă fără penalităţi:

„Ţinând cont de istoricul dumneavoastră de plată, vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată fără penalităţi de întârziere.”

Apoi, mesajul afişează un link care redirecţionează către o pagină frauduloasă, unde se solicită date sensibile.

„În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale şi financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor şi la pierderi financiare. În final, pentru a impacienta şi mai tare potenţiala victimă, infractorii subliniază urgenţa demersului şi potenţiale consecinţe negative: «Atenţie: Termenul-limită de plată este 28 iulie 2026. După această dată, pot fi aplicate taxe suplimentare de cel puţin 200 de lei, inclusiv costuri de recuperare şi dobânzi, iar situaţia poate avea consecinţe asupra istoricului dumneavoastră de credit»”, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Indiciile care arată că mesajul este o tentativă de fraudă

Reprezentanţii instituţiei prezintă şi indiciile unei tentative de fraudă: sursa mesajului este o adresă de e-mail, domenii suspecte sau fără legătură cu instituţia oficială, formulări alarmante şi presiune privind termenul-limită: „termenul-limită de plată”, „taxe suplimentare de cel puţin 200 de lei”, „vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată”, solicitarea accesării urgente a unui link, precum şi prezenţa celor trei elemente comune tentativelor de fraudă: emoţia, urgenţa, urmate de solicitarea furnizării de date.

În acest context, experţii în securitate cibernetică recomandă să nu fie accesate linkuri suspecte primite prin astfel de mesaje, să fie acordată atenţie sursei mesajelor şi să fie verificat întotdeauna numele domeniului din linkurile primite, pentru a vedea dacă este sau nu un site oficial.

De asemenea, recomandă verificarea informaţiilor exclusiv pe site-urile oficiale ale instituţiilor, să nu fie introduse date personale sau bancare în pagini suspecte şi să fie raportate tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică.

Pentru protecţie suplimentară, se poate instala extensia DNSC Blacklist Protection, care avertizează atunci când sunt accesate domenii periculoase sau frauduloase.