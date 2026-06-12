Anchetatorii spun că administratorul service-ului ar fi pus la cale totul împreună cu mai mulți apropiați, dar și angajați. Aceștia provocau intenționat accidente sau tamponări ușoare și pentru asta s-ar fi folosit de mașini mai vechi, ori care deja aveau mici defecțiuni.

După accident, cei implicați completau constatarea amiabilă și raportau evenimentul către firma de asigurări. În baza documentelor depuse, asigurătorul aproba plata reparațiilor, iar mașina ajungea în service, spun anchetatorii.

Ancheta arată că service-ul încasa de la asigurător sume consistente pentru reparațiile mașinilor avariate intenționat.

După audieri, 9 persoane printre care și administratorul service-ului, un bărbat de 31 de ani, au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă într-un dosar de înșelăciune privind asigurările, fals în înscrisuri și uz de fals.