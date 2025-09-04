Grindeanu, despre participarea foștilor premieri PSD, Năstase și Dăncilă, la parada de la Beijing: „A fost opţiunea lor”

04-09-2025 | 14:29
nastase si dancila china
AP

Prezența unor foști demnitari români la ceremonia de la Beijing a fost decizia lor, la invitația președintelui Chinei, a precizat joi liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Aura Trif

"Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce priveşte participarea foştilor prim-miniştri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezenţa unor foşti demnitari ai statului român a fost opţiunea lor şi a avut loc la invitaţia preşedintelui Republicii Populare Chineze.

Cei doi nu mai sunt membri ai PSD şi, ca atare, nu am avut vreo discuţie cu aceştia. Nici înainte şi nici ulterior vizitei de la Beijing.

Ca preşedinte al Camerei Deputaţilor am datoria să evit orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaţionale. Nu este vorba de interdicţii, ci de responsabilitate instituţională", a scris Sorin Grindeanu, joi, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că politica externă a României are două niveluri - securitate şi economie.

"Securitate: suntem şi rămânem ferm ancoraţi în angajamentele ce derivă din statutul de ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO. Acesta nu este un slogan, este obligaţia noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecţie sau alianţe militare în afara acestui cadru. Şi cred că aceasta este atitudinea corectă şi nu o să mă dezic de ea. Economie: ne dorim relaţii comerciale şi investiţii cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene şi standardele de securitate euroatlantice. China a fost şi rămâne un partener economic important al României, iar relaţiile noastre sunt apropiate. Şi sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu şi lung", a punctat Grindeanu.

De aceea, spune liderul interimar al social-democraţilor, "viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea şi întărirea prezenţei noastre pe plan internaţional prin contribuţii consistente, care să fie dublate de pragmatism şi o implicare mai activă a diplomaţiei economice".

"Pentru a ne promova eficient interesele legitime în acest context geopolitic dificil este nevoie în primul rând de o analiză lucidă şi de clarificări realiste în plan intern. Politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid. Pe umerii diplomaţiei româneşti şi aşa apasă o mare responsabilitate", a conchis Sorin Grindeanu.

Precizările sale vin după ce, cu o zi în urmă, în media a fost difuzată o fotografie în care foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă apar împreună cu preşedinţii Federaţiei Ruse, Chinei și Coreei de Nord.

Adrian Năstase a fost însoțit de soția sa, Dana, al cărei tată, Angelo Miculescu, a fost important lider comunist și ambasador al României în China.

Soții Năstase și Viorica Dăncilă au fost plasați în ultimul rând, după cum se vede în imaginile publicate de televiziunea chineză de stat și de AP.

Reacțiile ministrului de externe și a președintelui

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmase, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

”Probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”, consideră Ţoiu.

Președintele și premierul României au reacționat, miercuri, în scandalul provocat de participarea în China, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Cei doi oficiali ai statului români au subliniat faptul că Năstase și Dăncilă au participat la acel eveniment din China în calitate personală, și nu ca reprezentanți ai României.

"Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român", a comentat şeful statului. Întrebat dacă acest gest afectează imaginea României, Nicuşor Dan a spus: "Nu, sunt persoane fizice".

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că cei doi foști președinți ai PSD ”au libertatea să facă ce consideră de cuviință”, deoarece în prezent nu mai au funcții publice.

Un bărbat a dat cu mașina peste un polițist care dirija traficul în Eforie, apoi a sunat la 112 să se plângă de omul legii

Sursa: Agerpres

