Reacția Ambasadei Chinei despre prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la parada militară de la Beijing

03-09-2025 | 16:39
Ambasada Chinei în România a intervenit în sprijinul foștilor premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, după reacția dură a MAE privind prezența lor la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un.

Alexandru Toader

Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing, la parada militară la care au participat și Vladimir Putin și Kim Jong-Un, a provocat un val de reacții negative în România.

După acest episod, Ambasada Chinei în România a reacționat cu un mesaj de mulțumire la adresa celor doi foști premieri PSD pentru prezența lor la evenimentul Beijing.

„Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-Al Doilea Război Mondial Antifascist”, a postat ambasada pe rețelele de socializare.

Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară şi nu a reprezentat conducerea politică actuală.

"La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar şi, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înţeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influenţa mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite preşedintele Xi în ţara sa. Aşa cum nu pot să decid pe cine să invite preşedintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanţa memoriei în politica externă", a scris Năstase pe blog.

El a precizat că se află în aceste zile la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un eveniment de amploare, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei şi a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial.

România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi, a transmis, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Şefa diplomaţiei române a reacţionat la faptul că foştii premieri ai României, Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, au apărut într-o fotografie de grup recentă, alături de preşedinţii Chinei, Rusiei și al Coreei de Nord.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 03-09-2025 16:02

