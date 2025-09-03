Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

03-09-2025 | 19:21
Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Cristina Dobre,  Teodora Suciu,  Yvette Mîrza

„Cei doi au mers în China ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși” a reacționat rapid ministrul de Externe prin intermediul unui comunicat în timp ce ministrul Apărării a catalogat prezența lor acolo drept o palmă dată României.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în imaginile oficiale transmise de televiziunea de stat din China. Cei doi foști premieri ai României au fost filmați la sosirea în piața Tienanmen, unde s-a desfășurat parada, dar și în momentul în care s-au așezat pentru fotografiile de grup.

Adrian Năstase a fost împreună cu soția. Viorica Dăncilă singură.

Prima reacție oficială care condamnă prezența foștilor premieri ai României alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un a venit din partea Ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a transmis că:

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Au mers acolo persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu Statele Unite, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă.” - a mai precizat ministrul român de Externe.

Pe blogul personal, Adrian Năstase, a replicat susținând că „a fost invitat în China în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară”: „În nici un caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova și oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele XI în țara sa.”

În scurt timp a reacționat și Viorica Dăncilă, potrivit Hotnews: „Nu am reprezentat Guvernul României sau altă entitate din România (...) pentru că nu fac parte din Guvern, nu reprezint pe nimeni. Sunt persoană particulară care am fost onorată că am fost invitată la acest eveniment. Doamna Țoiu întotdeauna este mai acidă, dar dânsa, că ministru de Externe, ar trebui să aibă relații cu toate statele lumii. Faptul că afirmi că ești pro-european și că mergi doar într-o singură direcție (sic!) nu cred că este un lucru bun.”

Gestul celor doi a fost condamnat și de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Este o palmă dată României, democrației, dată pro-europenismului, o palmă pe care cei doi o dau aliaților noștri, de la distanță. Este o decizie incalificabilă din partea unor oameni politici care au avut o demnitate importantă în România. PAre că nu au înțeles că atunci când îți reprezinți la un moment dat țara la cel mai înalt nivel și ai depus niște jurăminte, jurămintele alea rămân pe viață.”

Nici președintele interimar al PSD, nu a văzut cu ochi buni deplasarea în China.

Sorin Grindeanu: „Eu dacă aș fi fost în locul lor, în mod sigur, aș fi evitat asemenea situație. Dar, repet, este opțiunea personală, nu de partid. ”

Reporter: E loc de reacții mai strânse cu Rusia?

Sorin Grindeanu: ”E loc de reacții mai strânse cu Statele Unite ale Americii și cu Uniunea Europeană.”

Aflat în vizită la Centrala Nucleară de la Cernavodă, președintele Nicușor Dan a transmis că: „Sunt două persoane fizice, în libertate, și care nu au acționat în numele statiului român.”

Singura reacție de mulțumire pentru participarea la evenimentul de comemorare a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a venit din partea Ambasadei Chinei în România.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

Sursa: Pro TV

03-09-2025 19:21

