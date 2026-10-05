În replică, organizatorul a transmis că într-o zi obișnuită, traficul în acea zonă provoacă mai multă poluare, dar și că astfel de competiții au loc peste tot în lume.

Reacția organizatorului

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului: Astfel de evenimente se pot desfășura în mijlocul Bucureștiului sau în zone care sunt mai îndepărtate, de exemplu, de cartierele în care oamenii trăiesc. Am primit zeci de sesizări și plângeri de la oameni care spuneau că nu au putut respira, că și-au închis geamurile, că îi usturau ochii, că tușeau.

Fumul este produs în principal de anvelopele care se uzează în timpul curselor. Acum, inspectorii Gărzii de Mediu verifică dacă au fost sau nu luate toate măsurile pentru protecția mediului.

Ce amendă riscă

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii de Mediu: Pentru ce s-a desfășurat în cadrul evenimentului din weekend, organizatorul riscă o sancțiune de cel puțin 15 mii de lei, controlul va fi finalizat mâine și rezultatele vor fi făcute publice.

În aceste cazuri, însă, legislația ia în calcul, pentru anumiți poluanți, media concentrațiilor înregistrate pe parcursul a 24 de ore. Asta înseamnă că un episod de poluare produs în cele câteva ore de competiție este calculat împreună cu valorile înregistrate în restul zilei, iar în final poate rezulta ca nu s-a depășit limita legală.

Organizatorul evenimentului, adică Federația Română de Automobilism Sportiv, transmite că evenimente de acest tip au loc regulat si în alte capitale.

Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv: În mod normal în acele zile, prin zona respectivă trec 25-30 de mii de mașini, e o statistică cunoscută, care în mod normal într-o zi cu trafic poluează mult mai mult decât evenimentul nostru. Acum câteva luni am avut raliul Italiei în fața Coloseumului, la Roma. Cu 100 de mașini care au luat startul acolo, cu zeci de mii de spectatori, la fel ca și noi, cu foarte mulți fani și ele se desfășoară.

Separat, Primăria Capitalei pregătește măsuri pentru reducerea emisiilor provenite din trafic. Municipalitatea ia in calcul interzicerea treptată a mașinilor vechi și poluante în centrul Bucureștiului începând din toamna anului viitor.