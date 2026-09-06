12 persoane, între care un minor, s-au autoevacuat din cauza fumului dens, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, relatează Agerpres.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent, iar fumul dens cuprinsese atât locuinţa, cât şi o mare parte din casa scării.

Pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje de la subunităţile din Bretea Română şi Hunedoara, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

La faţa locului au fost mobilizate şi ambulanţe SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Din cauza cantităţii mari de fum degajate, 11 adulţi şi un minor s-au autoevacuat din bloc.

Pompierii au reuşit să lichideze incendiul, care se extinsese şi la o parte a acoperişului. În interiorul apartamentului cuprins de flăcări a fost găsită o persoană decedată. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că victima era o femeie în vârstă de 89 de ani.

După stingerea incendiului, pompierii au evacuat fumul de pe casa scării cu ajutorul unui ventilator special şi au verificat apartamentele din apropierea locuinţei afectate, pentru a stabili dacă focul a provocat şi alte pagube şi pentru ca locatarii să poată reveni în siguranţă în case.

Potrivit ISU Hunedoara, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic din bucătăria apartamentului.