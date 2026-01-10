Deputat PSD: „Se estimează o pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur, conform studiilor”

Stiri Politice
10-01-2026 | 16:11
Marius Budai
Facebook/Marius Constantin Budai

Deputatul PSD Marius Budăi atrage atenţia că, potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană.

autor
Stirileprotv

"Stimaţi USR-işti, aţi citit studiile de impact ale acestui acord? Ştiaţi că se estimează o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din UE? Ştiaţi că România este una dintre ţările europene cu cea mai mare pondere a joburilor din agricultură? Nu ne spunea USR că ecologia este mai importantă decât energia, atunci când blocau finalizarea unor hidrocentrale de dragul unor broaşte, peşti şi gândaci? Acum n-a mai contat că organizaţiile ecologiste europene s-au opus acordului, calificându-l drept 'un acord care distruge clima'? Nu mai sunteţi cu clima?", a scris fostul ministru al Muncii, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

El menţionează că există avantaje "certe" în Acordul Mercosur, dar că e este important ca avantajele unora "să nu fie obţinute în dauna" altora.

Potrivit deputatului PSD, clauzele introduse în ultimul moment în acord sunt "total insuficiente".

Totodată, Marius Budăi neagă informaţiile potrivit cărora europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea acordului.

Citește și
protest, mercosur, varsovia
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura

"Şi nu-i mai minţiţi pe oameni spunând că europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea acordului. Dimpotrivă, au votat pentru amendarea lui, prin introducerea unor clauze care să îi protejeze pe fermierii români şi europeni", a adăugat Budăi.

Deputatul PSD a atras atenţia asupra faptului că este vorba despre primul acord comercial încheiat de UE fără consensul tuturor statelor membre şi fără să se ţină seama de obiecţiile unor ţări care contribuie semnificativ la producţia agricolă a Uniunii Europene.

"Domnul ministru Radu Miruţă ştie că de la 1 ianuarie 2026 se aplică o nouă taxă vamală pe carbon pentru fertilizanţii din afara UE, care va creşte costurile de producţie din agricultură cu 20%, ceea ce ne va face şi mai puţin competitivi cu produsele agricole din America Latină?", întreabă deputatul.

El adaugă că ar trebui lămurit dacă premierul Ilie Bolojan "a aprobat abordarea" miniştrilor USR.

"O astfel de decizie ar fi trebuit discutată în coaliţie, dat fiind impactul major şi faptul că nu exista consens între membrii Guvernului. Deci cine subminează coaliţia călcând în picioare Acordul politic? Ce va face coaliţia pe viitor pentru a repara prostia făcută de USR? Vom stabili o conduită comună pentru europarlamentarii partidelor din coaliţie pentru amendarea Acordului Mercosur în Parlamentul European? Sau vom merge pe cărări separate, punând sub semnul însăşi sensul acestei coaliţii? Cu certitudine, PSD va vota pentru amendarea acordului", a mai scris Budăi.

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol.

Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE - Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

Sursa: Agerpres

Etichete: USR, PSD, marius budai, acord, mercosur,

Dată publicare: 10-01-2026 16:11

Articol recomandat de sport.ro
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Citește și...
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine
Stiri externe
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine

Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei, pentru a protesta împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, care a primit vineri undă verde din partea UE.

Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura
Stiri externe
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura

Ministrul polonez al Agriculturii a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că „va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional.

Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun
Stiri Politice
Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun

Radu Miruţă (USR), a răspuns acuzațiilor lansate de PSD în coaliție în cazul votului pentru tratatul comercial UE-Mercosur. Social-democrații condamnă votul și-l consideră o „trădare a intereselor fermierilor români”.

Recomandări
Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”
Stiri externe
Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

Ca răspuns la ultima amenințare a lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, partidele politice din regiunea autonomă daneză au emis o declarație comună în care afirmă că viitorul insulei trebuie decis de către groenlandezi. Însă, liderul SUA nu cedează.

Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur se mută în Parlament. O moțiune împotriva Oanei Țoiu, pregătită de grupul PACE
Stiri Politice
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur se mută în Parlament. O moțiune împotriva Oanei Țoiu, pregătită de grupul PACE

Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”
Stiri Justitie
Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că un magistrat are responsabilitatea de a vorbi în mod deschis despre eventuale probleme din sistemul de justiţie, astfel încât acestea să poată fi cunoscute şi corectate.

 

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59