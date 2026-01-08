Franța rămâne fermă împotriva acordului UE–Mercosur și mizează pe blocajul din Parlamentul European

08-01-2026
Franţa consideră în continuare inacceptabil acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, în pofida ultimelor concesii făcute de Bruxelles la cererea sa, şi, chiar dacă va fi obţinută o majoritate suficientă în rândul celor 27 de state membre. 

Vlad Dobrea

"Acest acord nu este încă acceptabil", a subliniat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului francez, Maud Bregeon, într-un interviu pentru France Info, deşi a recunoscut că s-au înregistrat "progrese" după ce Franţa a formulat trei cerinţe Comisiei Europene pentru a renunţa la opoziţie.

Întrebată despre posibila adoptare a acordului vineri, în urma schimbării poziţiei Italiei, al cărui refuz era esenţial pentru minoritatea de blocaj condusă de Franţa şi Polonia, Bregeon a răspuns că "nu este sfârşitul istoriei", deoarece "mai există şi alte etape".

Concret, şi-a arătat încrederea că Parlamentul European va interveni pentru a împiedica avansarea acordului cu Mercosur şi a reamintit că o poate face pe două căi: o sesizarea la Curtea de Justiţie a UE sau, mai ales, prin votul său.

"Eurodeputaţii au o mare responsabilitate şi nu se poate considera de la sine înţeles că ar fi o majoritate în Parlamentul European", a afirmat purtătoarea de cuvânt.

Franţa consideră că s-au obţinut progrese în ceea ce priveşte solicitarea sa legată de o clauză de salvgardare care ar suspenda anularea taxelor vamale pentru importurile din Mercosur în cazul în care se vor constata dezechilibre la produsele agricole şi zootehnice.

Nemulţumirea sa are legătură, în special, cu faptul că doreşte ca aşa-zisele clauze-oglindă, conform cărora în UE se pot importa produse conforme cu normele fitosanitare şi sanitare, care trebuie respectate de agricultorii şi crescătorii de animale din UE, să fie respectate şi de ţările Mercosur.

Pentru Bregeon, acordul UE-Mercosur, care, dacă ar fi votat vineri de cele 27 de state membre, ar putea fi formalizat pe 12 ianuarie, "este un acord din alte timpuri", aceasta susţinând că a fost scris când ea "avea doar opt ani (acum are 34) şi este depăşit". 

Sursa: Agerpres

