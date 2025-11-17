Furnizarea apei calde și a căldurii, sistată la circa 500 de imobile din București pentru lucrări la sistemul de termoficare

Circa 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă şi căldură pentru lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare în mai multe zone.

Potrivit unui comunicat al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti transmis luni, este vorba despre următoarele lucrări la reţeaua termică primară:

Lucrări în Sectoarele 2, 3 și 4

- conductă Dn 600/500 mm, pe Calea Moşilor din Sectorul 2 şi Bulevardul Corneliu Coposu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 11 puncte termice (121 de blocuri) din data de 17 noiembrie, ora 09:00, până în data de 21 noiembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1990, această porţiune de reţea având 35 de ani de funcţionare;

- conductă preizolată Dn 600 mm, pe Bulevardul Liviu Rebreanu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 11 puncte termice (77 de blocuri) din data de 17 noiembrie, ora 09:00, până în data de 21 noiembrie, ora 23:00;

- conductă Dn 800 mm, pe Bulevardul Unirii din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 5 puncte termice (44 de blocuri) din data de 18 noiembrie, ora 09:00, până în data de 21 noiembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1990, această porţiune de reţea având 35 de ani de funcţionare;

- conductă Dn 600 mm, pe strada Sgt. Niţu Vasile nr. 29A din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (106 blocuri şi un agent economic), din data de 17 noiembrie, ora 09:00, până în data de 21 noiembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1983, această porţiune de reţea având 42 de ani de funcţionare;

- conductă Dn 800 mm, pe Calea Văcăreşti din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către un punct termic (21 de blocuri şi un agent economic), din data de 18 noiembrie, ora 09:00, până în data de 20 noiembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.

Lucrări în Sectorul 6

- conductă Dn 800 mm, pe Bulevardul Iuliu Maniu (subtraversare pasaj Lujerului) din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către un punct termic – PT 3 Uverturii (10 blocuri), în perioada 18 noiembrie, ora 09:00 – 19 noiembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune al conductei corespunzătoare tronsonului menţionat este 1968, această porţiune de reţea având 57 de ani de funcţionare;

- racordul punctului termic „3/7” – conductă Dn 200 mm, la intersecţia străzilor Valea Călugărească cu Valea lui Mihai din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii la aerisirea conductei cu diametrul de 50 mm în căminul racordului punctului termic, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către punctul termic (20 de blocuri) în data de 20 noiembrie, între orele 09:00 – 22:00. Anul de punere în funcţiune al conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1998, această porţiune de reţea având 27 de ani de funcţionare;

- conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 4 puncte termice (94 de blocuri şi imobile), din data de 17 noiembrie, ora 09:00, până în data de 18 noiembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980, această porţiune de reţea având 45 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate, susţine compania.

„Termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”, se precizează în comunicatul citat.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

