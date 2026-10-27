Ancheta a scos la iveală sute de proiecte depuse pentru obținerea de finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), destinată sprijinirii instalării tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor mici, anunță EPPO. Pe baza probelor, un consultant – principalul inculpat în acest dosar – ar fi depus documente false și inexacte în cadrul a 237 de proiecte prezentate autorității contractante, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în numele unor societăți comerciale și întreprinderi familiale.

Valoarea totală a finanțării solicitate prin cele 237 de cereri identificate până în prezent în anchetă ca fiind frauduloase se ridică la aproximativ 5,7 milioane de euro (27,7 milioane de lei). Dintre acestea, 170 de proiecte au primit finanțare, provocând un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de euro (16,8 milioane de lei) bugetului Uniunii Europene.

Ce pedepse riscă suspecții

Cei trei inculpați sunt principalul suspect – un consultant care a fost arestat în mai 2026 – și alte două persoane, față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Alte 30 de persoane și-au recunoscut faptele și au solicitat încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției, procedurile legale în acest sens fiind în desfășurare.

De asemenea, zeci de alte persoane au fost cercetate pentru că ar fi fost de acord ca cererile de finanțare frauduloase să fie depuse în numele lor, în schimbul unor comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea totală a proiectelor.

Ancheta a fost desfășurată de Parchetul European din București, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița (IPJ Dâmbovița) și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (DGPMB).

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția lor va fi stabilită de instanțele competente din România.

Parchetul European (EPPO) este organul independent de urmărire penală al Uniunii Europene. Acesta are responsabilitatea de a investiga, de a exercita acțiunea penală și de a trimite în judecată persoanele care comit infracțiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.