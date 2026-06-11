Sindicaliștii avertizează că reducerea unor sporuri și modificarea modului de plată pentru anumite categorii de ore lucrate le-ar diminua semnificativ veniturile, potrivit Radio România Actualități.

Principalele nemulțumiri

Potrivit președintelui Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România, Gheorghe Chiș, una dintre principalele nemulțumiri vizează reducerea sporului de tură de la 15% la 10%. De asemenea, angajații reclamă diminuarea tarifelor pentru orele lucrate în weekend, în sărbătorile legale și în alte zile nelucrătoare, în condițiile în care serviciile de ambulanță funcționează permanent.

Sindicaliștii contestă și modificările privind sporul pentru condiții deosebit de periculoase, care ar urma să fie limitat la maximum 50%, fără stabilirea unui prag minim garantat. În opinia acestora, lipsa unui nivel minim ar putea permite acordarea unor procente mult mai mici, cu impact direct asupra salariilor.

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” solicită revizuirea proiectului de lege și menținerea drepturilor salariale ale personalului din serviciile de ambulanță. Reprezentanții organizației au anunțat că urmează să poarte o nouă rundă de discuții cu ministrul interimar al Muncii.