FOTO. Călin Georgescu a fost la sediul DIICOT îmbrăcat în blugi. În 2025 îi critica pe cei care cereau ”blugi și banane”

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost adus, luni, 21 septembrie, la sediul DIICOT, pentru a fi audiat într-un nou dosar, purtând o pereche de blugi bleumarin închis și un sacou.

autor
Cristian Matei

Așa după cum se vede și în fotografii, Georgescu a purtat o pereche de blugi, precum și o cămașă și un sacou deschise la culoare.

calin georgescu mogosoaia 003 inquam photos octav ganea
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Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

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VIDEO, Călin Georgescu în 2025: ”Unii produceau zgomotul ridicolului, cerând blugi”

În 2025, Georgescu i-a criticat pe cei care au cerut ”blugi și banane”, fără să spună exact la cine se referea.

El nu a nominalizat persoane anume, însă contextul arată că se referea la participanții la manifestațiile pro-europene organizate în perioada dintre cele două tururi ale alegerilor prezidențiale din mai 2025, care au vorbit despre dorința de a avea „banane, blugi și vacanțe în străinătate” - aceasta fiind, în opinia lor, alegerea unei direcții occidentale pentru România, respectiv păstrarea libertății de circulație și a standardului de viață occidental.

Călin Georgescu, în 2025: ”În timp ce tristețea macină în special zona rurală și bunicile cârpesc aceiași vechi pantaloni ai celor mici abandonați de părinții plecați la greaua muncă de peste hotare, de peste hotarele sufletului, am văzut cu consternare cum zilele trecute unii produceau zgomotul ridicolului, cerând blugi, banane și vacanțe scumpe în străinătate.

Foarte bine, să fie și blugi, și banane și vacanțe, dar în același timp să fie și pentru cei care nu-și permit o pereche nouă de blugi, de fructe exotice nu am ce să mai comentez. Atâta timp cât sunt încă copii care mănâncă zilnic doar cartofi fierți, uneori nici pe aceia, iar în ceea ce privește vacanțele, înainte de ele să putem asigura drumul spre școală al copiilor, care încă merg pe jos kilometri întregi și a căror singură vacanță este cea din imaginație, cea în care ei ajung doar cu ajutorul cărților de povești.”

Iată și o secvență de la unul dintre mitingurile din 2025, la care, cel mai probabil, a făcut referire Călin Georgescu:

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DIICOT: Campania electorală a lui Călin Georgescu, finanțată cu 100.000 de euro din banii obținuți prin presupusa înșelăciune

Sursa: StirilePROTV

Etichete: calin georgescu, diicot,

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