Informația a fost dezvăluită de site-ul NewsCenter.ro, iar Florin Manole confirmă zborul, despre care spune că a fost plătit de Camera de Comerț și Industrie.

Corespondent Știrile ProTV: „Zborul a avut loc pe 8 iulie și a decolat de pe aeroportul Băneasa cu destinația Mykonos, insulă din Grecia, supranumită și „insula bogaților”. Pe lista celor 13 pasageri ai acestui zbor privat se regăsesc, conform jurnaliștilor de la newscenter.ro, fostul ministru al Muncii și actualul deputat al PSD Florin Manole, fostul prim-ministru Victor Ponta, judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, dar și omul de afaceri condamnat definitiv Gruia Stoica. Aceste date au fost făcute publice de un hacker care a spart baza de date a companiei care se ocupă de astfel de zboruri private și închiriază avioane. El a scos la vânzare pe internet această întreagă bază de date a companiei pentru prețul de aproximativ 200.000 dolari. Dacă ne uităm la tarifele practicate pentru închirierea unui avion privat, acestea se situează între 6.000 și 9.500 euro pentru un zbor de o oră, iar pentru un zbor de aproximativ o oră și jumătate, prețul pentru închirierea unui astfel de avion privat poate să atingă și 20.000 euro pe sens. Într-o reacție pentru presă, Florin Manole recunoaște că a zburat în Mykonos: Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industria României, care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o, iar deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile.

În timp ce acest scandal escaladează, la comisia de constituționalitate a Senatului s-au prezentat astăzi imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua în care premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit în biroul președintelui Senatului cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, într-o întâlnire care nu a fost anunțată însă dinainte în spațiul public. Această întâlnire a avut loc pe 14 august, în imagini se văd momentele în care cei doi intră în birou unul după altul, dar și când ies, cam după aproximativ 30 min. Au fost chemați la această ședință a comisiei atât premierul demis Ilie Bolojan, care însă nu s-a prezentat, dar și Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, care însă a transmis că se află în concediu și că va reveni la o ședință ulterioară, atunci când se va întoarce din concediul de odihnă. Cert este că pentru a se face o anchetă în acest caz este nevoie de votul Senatului. Cei din USR cer ca în această comisie de constituționalitate să fie analizat și acest zbor privat la care a participat celălalt judecător al CCR, este vorba despre Cristian Deliorga, însă deocamdată nu se pune în discuție o astfel de analiză”.