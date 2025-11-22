Florin Manole, despre varianta reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere cerută de premier: Nu voi da niciun om afară

22-11-2025 | 21:16
Florin Manole
Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că nu va concedia pe nimeni din minister, în contextul reducerii de 10% a cheltuielilor, și că va face economii „în măsura posibilităților”.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Florin Manole a afirmat, sâmbătă seară, la Antena 3, că este ministrul Muncii, nu ”al concedierilor sau al tăierilor”, el adăugând că orice funcţionar care face un serviciu public astăzi trebuie să rămână să facă acel serviciu public.

El a precizat că în Ministerul Muncii există deficit de personal în multe zone, dând ca exemplu Casele de Pensii.

”Avem deficienţe, deficit de personal în multe zone. Am fost în ultimele zile în Maramureş, în Zalău, în Alba, în Sibiu. Sunt Case de Pensii care nu au numărul de angajaţi pe care ar trebui să-l aibă de ani de zile şi care lucrează cu oameni care compensează absenţa colegilor lor. În primul şi în primul rând, nu am nevoie să facă nimeni ordine în Ministerul Muncii. La nivelul aparatului central din minister, comparat cu ianuarie 2025, avem cu 6,7 la sută mai puţine cheltuieli salariale. N-am dat niciun om afară, nu voi da niciun om afară. Voi continua să fac economii în măsura posibilităţilor”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Metode de reducere a cheltuielilor

Întrebat prin ce metode a reuşit reducerea cheltuielilor, ministrul Florin Manole a explicat că unde au existat funcţionari care s-au pensionat au fost aduşi debutanţi cu salarii mai mici, dar au fost cazuri când persoanele pensionate nu au mai fost înlocuite.

”Sigur că asta nu se va putea la nesfârşit. Reducerea sporurilor a fost o altă măsură prin care s-au redus nişte cheltuieri”, a spus Florin Manole.

Sursa: News.ro

Etichete: cheltuieli, ministerul muncii, Florin Manole,

Dată publicare: 22-11-2025 21:16

