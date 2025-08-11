Fiul de patru ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit în urma unui şoc termic

11-08-2025 | 16:29
sardinia
Un băieţel de patru ani, fiul unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia, a murit luni într-un spital din Roma din cauza unui şoc termic suferit miercurea trecută în Sardinia, informează ANSA.

Ioana Andreescu

Băiatul a murit la spitalul Gemelli, după o primă internare la secţia de terapie intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari.

Tragedia s-a petrecut în Olmedo, localitate din nord-vestul Sardiniei, unde familia se afla în vacanță.

Potrivit carabinierilor, băieţelul a profitat de un moment de neatenție a părinţilor și a ieșit din casă.

Când părinţii au observat absenţa sa, l-au găsit inconştient în maşina lor, parcată sub soarele arzător.

Sursa: Agerpres

Etichete: vacanta, copil, deces, sardinia,

