Un copil de 10 ani a fost prins de poliţişti la volanul unui autoturism, pe un drum din Dolj. Lângă el se afla tatăl său

10-08-2025 | 14:48
copil volan masina
Shutterstock

Un băiat de 10 ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.

 

Mihaela Ivăncică

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunţat, duminică, faptul că poliţişti din cadrul Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Rast au oprit, pentru control, sâmbătă seara, un autoturism care circula pe drumurile publice din comuna Afumaţi.

”La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta faţă, tatăl acestuia. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deţine permis de conducere”, a arătat sursa citată.

Sursa: News.ro

