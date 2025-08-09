Un copil dat dispărut joi din Dâmbovița a fost găsit în alt județ. Un trecător l-a recunoscut pe stradă și a sunat la poliție

Un băiețel de 9 ani, dispărut joi seară din comuna Vișinești, județul Dâmbovița, a fost găsit sâmbătă dimineață la peste 10 kilometri distanță, în județul Prahova.

Tatăl a alertat autoritățile vineri, când copilul nu s-a mai întors acasă. Imediat a fost trimis un mesaj RO-Alert cu semnalmentele lui, iar polițiști, jandarmi, pompieri, voluntari și localnici au pornit în căutarea lui.

Un trecător care primise alerta l-a recunoscut pe stradă și a sunat la poliție. Când a fost găsit, băiatul era vizibil afectat. Totuși, din primele declarații reiese că nu a fost victima unei infracțiuni.

