Firmele care activează în România vor fi obligate să aibă cont la bancă şi card bancar. Anunțul ministrului Finanţelor

Stiri Economice
13-08-2025 | 15:56
afaceri, bani, firma
Shutterstock

Societăţile comerciale care activează în România vor fi obligate să aibă cont la bancă şi card bancar.

autor
Mihaela Ivăncică

Măsura, care face parte din pachetul al doilea de măsuri fiscale, este propusă în condiţiile în care aproape 700.000 de companii lucrează numai cu cash, multe dintre acestea având datorii către bugetul de stat.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă şi, bineînţeles, nici card. Şi am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei. Ponderea companiilor care nu au relaţii cu nicio bancă şi nu fac niciun fel de rulaj prin bănci este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii. Practic, aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligaţia prin care persoanele juridice să deţină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligaţia pentru bănci să deschidă cel puţin un cont pentru acele companii”, a anunţat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta a explicat că măsura propusă are ca rol „creşterea transparenţei şi trasabilităţii operaţiunilor de încasare şi plată în relaţiile comerciale dintre operatori” şi nu vizează persoanele fizice.

„Persoanele fizice, bineînţeles, sunt libere să folosească şi cash, şi card, nu există vreo obligaţie aici. Dar dacă vorbim de persoane juridice şi dacă vorbim de un cuantum atât de mare de companii care nu fac niciun fel de rulaj şi nu avem niciun fel de vizibilitate asupra lor, acesta este un fapt extrem de îngrijorător pe care îl reglăm în acest fel”, a mai spus Nazare.

Citește și
Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze

Sursa: News.ro

Etichete: firme, ministerul finantelor, alexandru nazare,

Dată publicare: 13-08-2025 15:43

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia
Stiri Politice
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, miercuri, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. El a anunțat noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze
Stiri actuale
Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, cere ANAF să controleze firmele mari care cer eșalonarea repetată a datoriilor către stat. El subliniază că în unele astfel de cazuri există suspiciuni de fraudă.

Ministrul Finanţelor: Vor fi bani şi de salarii, şi de pensii. Nu ne mai putem permite să facem tot felul de festivaluri
Stiri Politice
Ministrul Finanţelor: Vor fi bani şi de salarii, şi de pensii. Nu ne mai putem permite să facem tot felul de festivaluri

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că România va avea bani pentru pensii şi salarii, însă subliniază că administraţia publică nu îşi mai permite să cheltuiască bani pe serbări, festivaluri şi lucruri care nu sunt „neapărat necesare”.

Ministrul Finanţelor afirmă că ANAF a început să folosească un soft care poate detecta fraude. „Este foarte util”
Stiri actuale
Ministrul Finanţelor afirmă că ANAF a început să folosească un soft care poate detecta fraude. „Este foarte util”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că ANAF a ţinut în teste, timp de mai multe luni, o aplicaţie informatică „foarte avansată” ce permite inclusiv detectarea fraudelor de tip carusel.

Reorganizare la Ministerul Finanțelor. Nazare le cere șefilor din subordine să explice exact cine și ce face în instituție
Stiri Economice
Reorganizare la Ministerul Finanțelor. Nazare le cere șefilor din subordine să explice exact cine și ce face în instituție

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a solicitat șefilor din subordine să trimită propuneri pentru reorganizarea structurilor coordonate.

Recomandări
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia
Stiri Politice
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, miercuri, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. El a anunțat noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent
Stiri externe
Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Explicații oficiale în cazul isteriei 5G. Cât de cancerigenă poate fi tehnologia, în comparație cu o murătură
iLikeIT
Explicații oficiale în cazul isteriei 5G. Cât de cancerigenă poate fi tehnologia, în comparație cu o murătură

Încă de la apariția ei, tehnologia 5G a dat naștere unor controverse serioase în rândul multor oameni, care se tem că o astfel de antenă le-ar putea afecta sănătatea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 August 2025

49:48

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12