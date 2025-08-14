Filmul crimei din Sibiu. Ce le-a spus rudelor tânărul care și-a ucis bunicul imobilizat la pat. „Era foarte agresiv”

14-08-2025 | 19:10
Un tânăr de 23 de ani din Sibiu este suspectat că și-a ucis bunicul imobilizat la pat, în timpul unui episod de sevraj.

Familia povestește că tânărul făcea crize violente când nu mai avea droguri, dar și că internările la psihiatrie nu l-au ajutat. Asasinatul s-ar fi produs după ce bătrânul nu a vrut să-i dea bani nepotului pentru stupefiante.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut noaptea. În casă erau bunicul de 82 de ani, nepotul de 23 și, pentru scurt timp, o verișoară venită în vizită. Tânărul i-a cerut bani fetei, însă bătrânul i-a interzis acesteia să-i dea. După plecarea tinerei, nepotul a răbufnit.

Eva Pop, mătușa agresorului: „Părerea mea e că a fost sub influența băuturii și era sub influența drogurilor.”

Reporter: „Folosea banii de la bunicul, de la rude, pentru diferite substanțe?”

Eva Pop, mătușa agresorului: „Da, de unde apuca să ia bani sau de unde primea, pe astea îi consuma.”

Ce le-a spus tânărul rudelor sale

Dimineața, tânărul le-a spus rudelor că altcineva ar fi intrat în casă și l-ar fi bătut pe bătrân.
Găsit grav rănit, acesta a fost dus de urgență la spital, dar nu a supraviețuit.

Elsa Rancea, mama agresorului: „Nu știu ce a avut în cap. Era agresiv, foarte agresiv era.”

Reporter: „Ați reușit vreodată să-l mai potoliți?”

Elsa Rancea, mama agresorului: „Greu de tot, greu de tot.”

Rudele declară că, de câțiva ani, tânărul nu muncea, consuma droguri și își agresa rudele pentru bani. Internările repetate la psihiatrie nu au reușit să îl scape de adicții.

Toma Lungu, tatăl vitreg al agresorului: „Nu ne-am gândit la omor, că ajungem la problemele astea. Consuma droguri, alcool, tot ce era mai rău. L-am internat de trei ori, îl ținea azi, dimineața îi dădea drumul acasă. Nu-l ținea deloc acolo.”

România, fără centre eficiente de dezintoxicare

România nu are centre cu adevărat funcționale de dezintoxicare și nici programe de sprijin pentru familiile dependenților de droguri.

Mihai Copăceanu, psiholog: „Sunt încă familii care se luptă singure, nevoiașe, nu au un sprijin, nu au suficiente cunoștințe și nu beneficiază la nivel local de servicii pentru dependența de alcool sau droguri.”

Arestat preventiv pentru tentativă de omor, tânărul și-a recunoscut fapta.

Raportul național arată că 12,8% din populație a consumat cel puțin o dată droguri, iar cei mai expuși sunt tinerii între 15 și 34 de ani.

