Suspectul crimei din Mogoșoaia și-a recunoscut fapta. Victima a fost găsită dezbrăcată, cu o rană la gât

14-08-2025 | 14:06
Crimă îngrozitoare în Mogoșoaia, județul Ilfov. O femeie de 76 de ani a fost omorâtă în casa în care stătea cu chirie, iar principalul suspect este fiul proprietarilor, un tânăr de 25 de ani. Bărbatul și-a recunoscut fapta și este reținut.

Cristina Dobre

Victima a fost găsită fara suflare, dezbrăcată, cu o rană la gât - de o nepoată. Femeia locuia împreună cu tânăra cu chirie în localitatea Mogoșoaia în casa părinților suspectului - un tânăr de 25 de ani.

Cel bănuit de crimă și indicat de locatarii din curte a fugit de la fața locului și a fost găsit câteva ore mai tîrziu pe o stradă din Bucureștii Noi, relativ aproape de locul crimei.

Inițial a negat crima, dar apoi a recunoscut fără să ofere un motiv. La audieri a susținut însă că totul a plecat de la o ceartă.

Ulterior a fost găsită și arma crimei, în curte, după ce polițiștii au încheiat cercetarea la fața locului.

Supsectul a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat acum de omor. Polițiștii vor cere arestarea lui preventivă pentru 24 de ore iar individul va fi supus și unei expertize psihiatrice.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-08-2025 14:05

