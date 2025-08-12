Cum ar fi pus la cale o vânzare falsă de armă bărbatul suspect de crima de la Padina. I-ar fi dat 10.000 euro unui recidivist

Arestat la domiciliu în dosarul crimei din Padina de anul trecut, unul dintre membrii clanului Fabian acuzat că ar fi înjunghiat atunci un bărbat la petrecere a ajuns din nou în atenția poliției.

Ar fi pus la punct un plan ca să scape de pedeapsă printr-un fals denunț.

Mai exact le-ar fi divulgat poliţiştilor vânzarea unei arme pe care în secret tot el a orchestrat-o.

Polițiști susțin că, ajutat de mai multe persoane, Marian Laurențiu, zis și Solomon Fabian, s-ar fi înțeles la începutul lunii martie cu un individ din Galați să simuleze cumpărarea unei arme de foc de la el, pentru ca ulterior să denunțe fapta la poliție.

Cel care urma să primească pistolul ar fi fost un văr al lui Fabian. Individul, acuzat că în 2024 ar fi înjunghiat mortal împreună cu frații lui un bărbat la o petrecere în Padina, ar fi încercat astfel să scape de jumătate din pedeapsă.

Prin denunțul fabricat, individul ar fi putut să-și reducă limitele pedepsei de la 10 - 20 de ani de închisoare, la 5 - 10 ani de închisoare. Astfel, cu ajutorul a cinci bărbați din Galați ar fi făcut rost de un pistol și l-ar fi plătit cu 10 mii de euro pe un individ dispus să îi vândă unuia dintre complici. Marian Laurențiu, zis și Solomon, ar fi denunțat tranzacția la poliție, iar polițiștii ar fi organizat un flagrant.

În urma acestei acțiuni, falsul vânzător a primit control judiciar, însă pentru că existau anumite suspiciuni, procurorii au extins cercetările, iar dosarul a ajuns la polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Capitală.



Ionuț Burlacu, Șeful Serviciului de Investigații Criminale: „În sarcina suspecților, șapte la număr, s-a reținut faptul că, în lună martie, au pus la cale această simulare a vânzării. S-au deplasat din județul Galați în municipiul București și au indus în eroare organele de poliție prin punerea la dispoziție a acestui denunț.”



Suspectul în vârstă de 34 de ani, era în arest la domiciliu, după ce în 2024 ar fi înjunghiat un bărbat de 41 de ani într-un hotel din Padina, județul Dâmbovița, la o petrecere la care ar fi participat mai multe vedete.

Victima îşi apărase atunci soția pe care frații din clanul Fabian ar fi jignit-o, în timp ce ea cânta și dansa.

Dosarul în care fiul autoproclamatei vrăjitoare Sidonia este cercetat pentru omor se află deocamdată în faza de judecată.

Cel care urma să-și însușească fapta, pentru a-l ajuta să scape de jumătate din pedeapsă, a fost adus și el la audieri din arest, unde era închis pentru o tâlhărie.

Anchetatorii au făcut 11 percheziții în Capitală și în județele Galați și Ilfov.

