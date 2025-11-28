Femeie din Cluj-Napoca, amenințată cu cuțitul și bătută de iubit, toată noaptea. Dimineața a reușit să fugă, până la spital

Coșmar pentru o femeie din Cluj-Napoca, amenințată de iubit cu o armă albă, mai bine de 12 ore. Individul a ajuns după gratii.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Totul a pornit de la o ceartă care s-a iscat în între cei doi parteneri. După mai multe discuții aprinse, orbit de furie, individul a început să o lovească cu pumnii și picioarele.

În acea noapte, femeia nu a avut curajul să ceară ajutor, sperând că furia bărbatului s-a potolit.

Bătăile însă au continuat și în zorii zilei următoare, fără un motiv anume, spun procurorii. Mai mult, individul a amenințat-o pe victima cu moartea. Cu ultimele puteri, femeia a profitat de o clipă de neatenție și a reușit să fugă din locuință. Ar fi mers direct la spital pentru a cere ajutor.

Acum, individul de 43 de ani este arestat pentru 30 de zile și este cercetat într-un dosar penal pentru violență în familie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













