Incident șocant în Găești. Și-a lovit mama de 84 de ani cu conserva în cap, că nu i-a dat mâncare mai bună

O bătrână de 84 de ani a ajuns la spital, bătută de fiu, în Găești, Dâmbovița. Agresorul se află acum în arest.

Bătrâna locuiește împreună cu fiul de 48 de ani, are grijă de el și îi gătește, însă amândoi se confruntă cu sărăcia și lipsurile.

Bărbatul ar fi lovit-o în cap cu o conservă, supărat, se pare, că nu i-a pus pe masă o mâncare mai bună. Transportată la spital, biata femeie a primit îngrijiri medicale, dar a refuzat internarea.

Agresiunea a avut loc la doar trei zile după ce bătrâna mai chemase poliția pentru că fiul o bătuse cu pumnii și picioarele. Inițial reținut, bărbatul a fost acuzat de violență în familie. Ulterior, un judecător de drepturi și libertăți a decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

