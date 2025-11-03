Imagini revoltătoare. Pacientă bătută de o angajată într-un centru de dizabilități din Bihor. Poliția a deschis anchetă

Este anchetă penală într-un centru de stat pentru persoane cu dizabilități din Bihor, după ce, în spațiul public, au apărut imagini în care se vede cum o pacientă este bătută de o angajată și o altă persoană.

Poliția și Direcția Generală de Asistență Socială fac propriile investigații.

În imaginile postate pe o rețea socială se vede o femeie care este pusă la pământ și lovită cu picioarele și cu o nuia de o angajată și de un alt bărbat. Acesta din urmă ar fi pacient al Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca. Victima încearcă să se apere cu mâinile, însă, nu reușește. Într-un târziu, se ridică și fuge.

Marcela Tomuța, coordonatorul centrului: Mi-au transmis niște colege, care au lucrat pe tura de noapte și au văzut imaginile. Am informat conducerea DGASPC Bihor, am informat și am trimis notă scrisă la poliția locală. N-aș putea spune că s-au întâmplat în mod frecvent.

Cum se apără conducerea centrului

Potrivit conducerii centrului, angajata ar fi intervenit între doi pacienți care s-ar fi luat la bătaie.

Marcela Tomuța, coordonatorul centrului: Probabil a fost o agresiune între beneficiari, dânsa a intervenit, n-a știut gestiona situația și așa a procedat. Nu se tolerează asemenea comportamente. I-am făcut notificare că nu trebuie să mai intre în contact cu beneficiarii.

La rândul ei, poliția a declanșat o anchetă.

Alina Fărcuța, purtător de cuvânt IPJ Bihor: În cauză a fost întocmit dosar penal iar polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Localnicii spun că aud, uneori, zgomote și țipete dinspre centru.

În centrul din Bratca sunt internate 50 de persoane cu dizabilități, îngrijite de 36 de cadre medicale. Reprezentanții unei fundații care a colaborat timp de 10 ani cu această instituție de stat, spun că e foarte dificil de găsit personal calificat care să aibă un comportament blând și eficient cu pacienții.

