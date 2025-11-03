Imagini revoltătoare. Pacientă bătută de o angajată într-un centru de dizabilități din Bihor. Poliția a deschis anchetă

Stiri Socante
03-11-2025 | 17:24
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă penală într-un centru de stat pentru persoane cu dizabilități din Bihor, după ce, în spațiul public, au apărut imagini în care se vede cum o pacientă este bătută de o angajată și o altă persoană.

autor
Călin Ardelean

Poliția și Direcția Generală de Asistență Socială fac propriile investigații.

În imaginile postate pe o rețea socială se vede o femeie care este pusă la pământ și lovită cu picioarele și cu o nuia de o angajată și de un alt bărbat. Acesta din urmă ar fi pacient al Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca. Victima încearcă să se apere cu mâinile, însă, nu reușește. Într-un târziu, se ridică și fuge.

Marcela Tomuța, coordonatorul centrului: Mi-au transmis niște colege, care au lucrat pe tura de noapte și au văzut imaginile. Am informat conducerea DGASPC Bihor, am informat și am trimis notă scrisă la poliția locală. N-aș putea spune că s-au întâmplat în mod frecvent.

Cum se apără conducerea centrului

Potrivit conducerii centrului, angajata ar fi intervenit între doi pacienți care s-ar fi luat la bătaie.

Citește și
Peștera Cetățile Ponorului din Munții Apuseni
Peștera Cetățile Ponorului din Munții Apuseni, Bihor – cea mai spectaculoasă peșteră din România pentru explorare și turism

Marcela Tomuța, coordonatorul centrului: Probabil a fost o agresiune între beneficiari, dânsa a intervenit, n-a știut gestiona situația și așa a procedat. Nu se tolerează asemenea comportamente. I-am făcut notificare că nu trebuie să mai intre în contact cu beneficiarii.

La rândul ei, poliția a declanșat o anchetă.

Alina Fărcuța, purtător de cuvânt IPJ Bihor: În cauză a fost întocmit dosar penal iar polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Localnicii spun că aud, uneori, zgomote și țipete dinspre centru.

În centrul din Bratca sunt internate 50 de persoane cu dizabilități, îngrijite de 36 de cadre medicale. Reprezentanții unei fundații care a colaborat timp de 10 ani cu această instituție de stat, spun că e foarte dificil de găsit personal calificat care să aibă un comportament blând și eficient cu pacienții.

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele

Sursa: Pro TV

Etichete: bihor, ancheta, agresiune, dizabilitati,

Dată publicare: 03-11-2025 17:23

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Spitalul Județean Bihor are un ambulatoriu nou și o secție ATI modernă. Investiția a fost de 10 milioane de euro
Stiri Sanatate
Spitalul Județean Bihor are un ambulatoriu nou și o secție ATI modernă. Investiția a fost de 10 milioane de euro

Spitalul Județean din Bihor are acum un ambulatoriu nou și o secție ATI extinsă cu aparatură de ultimă generație. Investiția se ridică la 10 milioane de euro - bani europeni, din bugetul de stat și din cel local.

Peștera Cetățile Ponorului din Munții Apuseni, Bihor – cea mai spectaculoasă peșteră din România pentru explorare și turism
Stiri Turism
Peștera Cetățile Ponorului din Munții Apuseni, Bihor – cea mai spectaculoasă peșteră din România pentru explorare și turism

Ascunsă în inima Munților Apuseni, în județul Bihor, Peștera Cetățile Ponorului este considerată una dintre cele mai spectaculoase formațiuni carstice din România.

Bihorean trimis în judecată după ce a înșelat oameni cu aproape 2,5 milioane lei. Le promitea mașini din străinătate
Stiri actuale
Bihorean trimis în judecată după ce a înșelat oameni cu aproape 2,5 milioane lei. Le promitea mașini din străinătate

Un bărbat de 31 de ani, din Salonta, judeţul Bihor, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune şi fals informatic, toate în formă continuată.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

PÎCCJ: Operațiunea ”Jupiter 4” – 14 infracțiuni și prejudicii de 36,6 mil. euro. Imobile din donații pentru copii amărâți
Stiri Justitie
PÎCCJ: Operațiunea ”Jupiter 4” – 14 infracțiuni și prejudicii de 36,6 mil. euro. Imobile din donații pentru copii amărâți

Descinderile din Operațiunea ”Jupiter 4” au vizat 14 infracțiuni și prejudicii totale de 36,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Parchetului General. Se cercetează inclusiv ridicarea unor imobile din donații pentru copii instituționalizați.

Un muncitor român ar fi rămas blocat sub dărâmături, după prăbușirea unui turn medieval în Roma
Stiri actuale
Un muncitor român ar fi rămas blocat sub dărâmături, după prăbușirea unui turn medieval în Roma

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 03 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28