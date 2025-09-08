O tânără a fost atacată și amenințată cu moartea de partenerul ei, într-un parc din Capitală. A fost salvată de trecători

O tânără din Capitală, atacată de partenerul ei într-un parc și amenințată cu moartea, a fost salvată de trecători și de un polițist aflat în timpul liber.

Scenele dure s-au petrecut sâmbătă în Parcul Drumul Taberei din Capitală. Cei doi locuiau împreună cu mama agresorului, iar femeia nu ar mai fi vrut să continue să stea alături de ei.

Tânăra de 31 de ani se certase cu partenerul său de aceeași vârstă, iar când cearta a degenerat a căutat ajutor la cei din jur. Două femei au apărat-o de agresor și au ajutat-o să se refugieze pe o pătură.

Una din ele a sunat la 112, dar bărbatul a continuat să își amenințe partenera cu moartea. Un polițist de la Secția 25, aflat în timpul liber, a văzut scena și l-a imobilizat pe individ până la sosirea echipajelor de poliție chemate la intervenție.

A fost întocmit un formular de evaluare a riscului, care a indicat faptul că victima se află într-un risc iminent, însă aceasta a refuzat emiterea ordinului de protecție și nu a dorit să depună plângere penală.

Din acest motiv, individul a fost amendat doar cu 700 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

