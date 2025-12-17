Teoristul supraviețuitor din Sydney a fost pus sub acuzare, după ce a ieșit din comă. Naveed Akram, 59 de infracțiuni

Stiri externe
17-12-2025 | 11:31
Naveed Akram
Pro TV

Unul dintre cei doi indivizi care au deschis focul asupra persoanelor de pe plaja Bondi din Sydney a fost acuzat de 59 de infracțiuni, inclusiv crimă și terorism, a anunțat miercuri poliția.

autor
Mihai Niculescu

Doi presupuși autori, tatăl și fiul, au deschis focul asupra participanților la sărbătoarea evreiască Hanuka pe celebra plajă Bondi din Sydney duminică, ucigând 15 persoane, într-un atac care a zguduit lumea și a intensificat temerile legate de creșterea antisemitismului și a extremismului violent.

Înmormântările victimelor atacului au început miercuri, pe fondul furiei provocate de faptul că atacatorii – unul dintre ei fiind anchetat în trecut pentru legături cu extremiști – și-au cumpărat arme de foc puternice.

Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului, în timp ce fiul său, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a ieșit din comă marți după-amiază, după ce a fost și el împușcat de poliție.

Poliția din New South Wales a declarat miercuri că un bărbat a fost acuzat de 59 de infracțiuni, inclusiv 15 capete de acuzare de omor, 40 capete de acuzare de vătămare corporală cu intenție de omor, precum și o infracțiune de terorism și alte acuzații –fără să-l nominalizeze pe atacatorul supraviețuitor, arată New York Post.

Citește și
atac Sydney
Momentul în care un martor furios l-a călcat pe cap pe teroristul din Sydney. „Fiecare australian ar fi vrut să o facă”

„Poliția va susține în instanță că bărbatul s-a angajat în conduite care au cauzat moartea, vătămări grave și au pus în pericol viața altora pentru a promova o cauză religioasă și a provoca teamă în comunitate”, se arată într-un comunicat.

„Primele indicii indică un atac terorist inspirat de ISIS, o organizație teroristă inclusă pe lista organizațiilor teroriste din Australia” au precizat forțele de ordine.

O cerere depusă miercuri la tribunal îl nominalizează însă pe Naveed Akram, care rămâne într-un spital din Sydney sub pază strictă a poliției, ca fiind bărbatul acuzat.

Tatăl și fiul călătoriseră în sudul Filipinelor, o regiune afectată de mult timp de militanții islamiști, cu câteva săptămâni înainte de atacul armat care, potrivit poliției australiene, pare să fi fost inspirat de Statul Islamic.

Președintele american Donald Trump a declarat marți seara, în cadrul unui eveniment de Hanukkah organizat la Casa Albă, că se gândește la victimele „atacului terorist oribil și antisemit”.

„Ne alăturăm doliului pentru toți cei care au fost uciși și ne rugăm pentru recuperarea rapidă a răniților”, a spus el.

Reforma legilor armelor de foc în Australia

Liderul statului australian New South Wales a declarat miercuri că va convoca parlamentul săptămâna viitoare pentru a adopta reforme ample privind legile referitoare la arme de foc și proteste, la câteva zile după cel mai sângeros atac armat din ultimii treizeci de ani.

Chris Minns, premierul statului New South Wales, unde a avut loc atacul, a declarat într-o conferință de presă că parlamentul se va reuni din nou pe 22 decembrie pentru a dezbate reforme „urgente”, printre care limitarea numărului de arme de foc permise unei singure persoane și îngreunarea accesului la anumite tipuri de puști.

Guvernul statului va analiza, de asemenea, reforme care să îngreuneze organizarea de proteste de stradă de amploare după evenimente teroriste, pentru a preveni tensiuni suplimentare.

„Avem o sarcină monumentală în fața noastră. Este uriașă. Este o responsabilitate uriașă să unim comunitatea. Cred că avem nevoie de o vară de calm și unitate, nu de diviziune, a declarat el.

Au început înmormântările victimelor

Miercuri a avut loc funeraliile rabinului Eli Schlanger, rabin asistent la sinagoga Chabad Bondi și tată a cinci copii. El era cunoscut pentru activitatea sa în cadrul comunității evreiești din Sydney prin intermediul Chabad, o organizație globală care promovează identitatea și legăturile evreiești.

Schlanger vizita închisorile și se întâlnea cu evreii care locuiau în comunitățile de locuințe sociale din Sydney, a declarat luni liderul evreiesc Alex Ryvchin.

Prim-ministrul Anthony Albanese este criticat pentru faptul că guvernul său de centru-stânga nu a făcut suficient pentru a preveni răspândirea antisemitismului în Australia în timpul războiului de doi ani dintre Israel și Gaza.

„Vom colabora cu comunitatea evreiască, vrem să eliminăm și să eradicăm antisemitismul din societatea noastră”, a declarat Albanese reporterilor.

Guvernul și serviciile de informații sunt, de asemenea, sub presiune pentru a explica de ce lui Sajid Akram i s-a permis să achiziționeze legal puștile și carabinele de mare putere utilizate în atac. Guvernul a promis deja reforme radicale ale legilor privind armele de foc.

Între timp, Naveed Akram fusese anchetat de agenția de informații internă a Australiei în 2019 pentru presupuse legături cu Statul Islamic, dar la momentul respectiv nu existau dovezi că ar fi reprezentat o amenințare, a spus Albanese.

Sursa: New York Post

Etichete: australia, Sydney, atacator, teroristi,

Dată publicare: 17-12-2025 11:23

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită”
NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită”
Citește și...
Atacul terorist din Sydney. Noi dovezi despre pregătirea atacatorilor dar și despre curajul extrem al civililor
Stiri externe
Atacul terorist din Sydney. Noi dovezi despre pregătirea atacatorilor dar și despre curajul extrem al civililor

Cei doi teroriști din Sydney, tată și fiu, au călătorit în Filipine cu o lună înaintea masacrului de pe plaja Bondi.

Momentul în care un martor furios l-a călcat pe cap pe teroristul din Sydney. „Fiecare australian ar fi vrut să o facă”
Stiri externe
Momentul în care un martor furios l-a călcat pe cap pe teroristul din Sydney. „Fiecare australian ar fi vrut să o facă”

Australianul furios care a călcat pe cap unul dintre bărbații acuzați de uciderea a 15 persoane în masacrul de la plaja Bondi din Sydney a declarat că nu regretă că l-a atacat după ce a asistat la carnagiul de duminică.

Premierul australian spune că atacul din Sydney ar fi fost „motivat de ideologia” Statului Islamic
Stiri externe
Premierul australian spune că atacul din Sydney ar fi fost „motivat de ideologia” Statului Islamic

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat marţi că atacul asupra unei mulţimi care sărbătorea sărbătoarea evreiască Hanuka pe o plajă din Sydney pare a fi „motivat de ideologia" grupării Stat Islamic, notează AFP, preluat de Agerpres.

Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney
Stiri externe
Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney

Australienii donează sânge pentru victimele atacului terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”
Stiri externe
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.

Recomandări
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-o discuţie cu un grup de români care l-au aşteptat la Londra, că preşedinţii de instanţă au multă putere, „mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă”.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989
Stiri actuale
Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Decembrie 2025

03:39:10

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28