Teoristul supraviețuitor din Sydney a fost pus sub acuzare, după ce a ieșit din comă. Naveed Akram, 59 de infracțiuni

Unul dintre cei doi indivizi care au deschis focul asupra persoanelor de pe plaja Bondi din Sydney a fost acuzat de 59 de infracțiuni, inclusiv crimă și terorism, a anunțat miercuri poliția.

Doi presupuși autori, tatăl și fiul, au deschis focul asupra participanților la sărbătoarea evreiască Hanuka pe celebra plajă Bondi din Sydney duminică, ucigând 15 persoane, într-un atac care a zguduit lumea și a intensificat temerile legate de creșterea antisemitismului și a extremismului violent.

Înmormântările victimelor atacului au început miercuri, pe fondul furiei provocate de faptul că atacatorii – unul dintre ei fiind anchetat în trecut pentru legături cu extremiști – și-au cumpărat arme de foc puternice.

Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului, în timp ce fiul său, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a ieșit din comă marți după-amiază, după ce a fost și el împușcat de poliție.

Poliția din New South Wales a declarat miercuri că un bărbat a fost acuzat de 59 de infracțiuni, inclusiv 15 capete de acuzare de omor, 40 capete de acuzare de vătămare corporală cu intenție de omor, precum și o infracțiune de terorism și alte acuzații –fără să-l nominalizeze pe atacatorul supraviețuitor, arată New York Post.

„Poliția va susține în instanță că bărbatul s-a angajat în conduite care au cauzat moartea, vătămări grave și au pus în pericol viața altora pentru a promova o cauză religioasă și a provoca teamă în comunitate”, se arată într-un comunicat.

„Primele indicii indică un atac terorist inspirat de ISIS, o organizație teroristă inclusă pe lista organizațiilor teroriste din Australia” au precizat forțele de ordine.

O cerere depusă miercuri la tribunal îl nominalizează însă pe Naveed Akram, care rămâne într-un spital din Sydney sub pază strictă a poliției, ca fiind bărbatul acuzat.

Tatăl și fiul călătoriseră în sudul Filipinelor, o regiune afectată de mult timp de militanții islamiști, cu câteva săptămâni înainte de atacul armat care, potrivit poliției australiene, pare să fi fost inspirat de Statul Islamic.

Președintele american Donald Trump a declarat marți seara, în cadrul unui eveniment de Hanukkah organizat la Casa Albă, că se gândește la victimele „atacului terorist oribil și antisemit”.

„Ne alăturăm doliului pentru toți cei care au fost uciși și ne rugăm pentru recuperarea rapidă a răniților”, a spus el.

Reforma legilor armelor de foc în Australia

Liderul statului australian New South Wales a declarat miercuri că va convoca parlamentul săptămâna viitoare pentru a adopta reforme ample privind legile referitoare la arme de foc și proteste, la câteva zile după cel mai sângeros atac armat din ultimii treizeci de ani.

Chris Minns, premierul statului New South Wales, unde a avut loc atacul, a declarat într-o conferință de presă că parlamentul se va reuni din nou pe 22 decembrie pentru a dezbate reforme „urgente”, printre care limitarea numărului de arme de foc permise unei singure persoane și îngreunarea accesului la anumite tipuri de puști.

Guvernul statului va analiza, de asemenea, reforme care să îngreuneze organizarea de proteste de stradă de amploare după evenimente teroriste, pentru a preveni tensiuni suplimentare.

„Avem o sarcină monumentală în fața noastră. Este uriașă. Este o responsabilitate uriașă să unim comunitatea. Cred că avem nevoie de o vară de calm și unitate, nu de diviziune”, a declarat el.

Au început înmormântările victimelor

Miercuri a avut loc funeraliile rabinului Eli Schlanger, rabin asistent la sinagoga Chabad Bondi și tată a cinci copii. El era cunoscut pentru activitatea sa în cadrul comunității evreiești din Sydney prin intermediul Chabad, o organizație globală care promovează identitatea și legăturile evreiești.

Schlanger vizita închisorile și se întâlnea cu evreii care locuiau în comunitățile de locuințe sociale din Sydney, a declarat luni liderul evreiesc Alex Ryvchin.

Prim-ministrul Anthony Albanese este criticat pentru faptul că guvernul său de centru-stânga nu a făcut suficient pentru a preveni răspândirea antisemitismului în Australia în timpul războiului de doi ani dintre Israel și Gaza.

„Vom colabora cu comunitatea evreiască, vrem să eliminăm și să eradicăm antisemitismul din societatea noastră”, a declarat Albanese reporterilor.

Guvernul și serviciile de informații sunt, de asemenea, sub presiune pentru a explica de ce lui Sajid Akram i s-a permis să achiziționeze legal puștile și carabinele de mare putere utilizate în atac. Guvernul a promis deja reforme radicale ale legilor privind armele de foc.

Între timp, Naveed Akram fusese anchetat de agenția de informații internă a Australiei în 2019 pentru presupuse legături cu Statul Islamic, dar la momentul respectiv nu existau dovezi că ar fi reprezentat o amenințare, a spus Albanese.

