Familia, prietenii și admiratorii își iau adio de la Horia Moculescu. „Cu Nea Horia am amintiri foarte multe”

Stiri actuale
14-11-2025 | 17:27
×
Codul embed a fost copiat

Trupul compozitorului Horia Moculescu a fost depus vineri la Teatrul „Constantin Tănase", locul unde și-a petrecut o mare parte din viață artistică.

autor
Stirileprotv

Prieteni, familie, colegi de breaslă și admiratori au venit să-și ia rămas-bun de la unul dintre cei mai iubiți muzicieni ai României.

În fața catafalcului, pe lângă flori și coroane, au fost așezate instrumente muzicale, un omagiu adus celui care a scris unele dintre cele mai cunoscute melodii românești.

Familia, prietenii apropiați, foști colaboratori și admiratori au venit să-și ia rămas-bun de la marele compozitor Horia Moculescu.

Au păstrat momente de reculegere, au lăsat lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru artistul care a marcat generații și a lăsat în urmă o moștenire muzicală uriașă.

Nidia Moculescu, fiica lui Horia Moculescu:A fost icoana mea, va rămâne în mine până voi muri. Ştiu sigur că de acolo de sus unde e va rămâne alături de mine, o să mai şi glumească, o să-mi mai pună o piedică, asta a fost tata, un om cu mult umor, foarte inteligent.”

Alexandra Velniciuc, artistă: A fost un mare prieten, a fost un mare muzician, a fost un mare artist care şi-a iubit breasla, care a ţinut vie flacăra muzicii româneşti. Mi se pare extraordinar felul în care el a reuşit să traverseze timpul şi să rămână prieten cu toţi cei din generaţia veche, dar să facă saltul şi către cei de acum.

De-a lungul vieţii, Horia Moculescu a compus peste 500 de melodii şi a câştigat peste 200 de premii. A colaborat cu Margareta Pâslaru, Corina Chiriac, Dan Spătaru sau Gabriel Cotabiţă. A jucat şi pe scena teatrului de revistă Constantin Tănase alături de Stela Popescu şi Ştefan Bănică, iar muzica lui a făcut parte din coloana sonoră a pieselor de teatru, a unor scurtmetraje sau a serialului Pistruiatul.

Vasile Muraru, actor: Eram în vara anului 78, când la Boema I-am văzut pe domnul Horia cu Ana Maria şi pe Bănică cu Stela, care erau super-vedete. Cu Nea Horia am amintiri foarte multe, în afară de admiraţia pentru creaţie. am amintiri legate de turneele din America, Canada, spectacole pe care le-am avut aici, în ţară”.

Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, la cimititul Bellu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Sursa: Pro TV

Etichete: teatrul constantin tănase, Horia Moculescu,

Dată publicare: 14-11-2025 17:26

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Ultimele imagini cu Horia Moculescu la un eveniment public. Era vizibil slăbit. „În relaţia cu Dumnezeu sunt dator vândut”
Stiri actuale
Ultimele imagini cu Horia Moculescu la un eveniment public. Era vizibil slăbit. „În relaţia cu Dumnezeu sunt dator vândut”

A murit renumitul compozitor, pianist şi orchestrator Horia Moculescu. Avea 88 de ani şi era internat la „Institutul Matei Balş" cu grave probleme de sănătate.

Cine a fost Horia Moculescu, pianistul, compozitorul și omul de televiziune care a inspirat generații. FOTO&VIDEO
Stiri actuale
Cine a fost Horia Moculescu, pianistul, compozitorul și omul de televiziune care a inspirat generații. FOTO&VIDEO

Horia Moculescu a compus peste 500 de melodii și a semnat muzica unor filme, spectacole și producții de teatru care au marcat cultura românească.

Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
Stiri actuale
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”

Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, unde compozitorul era internat, în stare gravă, în secţia de ATI.

Adrian Enache ii cere Marianei Moculescu daune de 100.000 de lei. Declaratiile din presa tabloida care l-au enervat pe artist
Stiri actuale
Adrian Enache ii cere Marianei Moculescu daune de 100.000 de lei. Declaratiile din presa tabloida care l-au enervat pe artist

Confruntare prin absenta la judecatorie, intre Adrian Enache si fosta sotie a compozitorului Horia Moculescu. Cantaretul cere daune morale de 100.000 de lei, dupa ce a fost acuzat in public de Mariana Moculescu ca ar fi fost primul barbat din viata ei.

Horia Moculescu a fost internat la Spitalul Floreasca si ar putea fi operat
Stiri actuale
Horia Moculescu a fost internat la Spitalul Floreasca si ar putea fi operat

Compozitorul Horia Moculescu a fost internat in Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, in urma unor dureri abdominale puternice, medicii stabilind ca este vorba despre colica biliara si urmand sa decida daca va fi operat.

Recomandări
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Noiembrie 2025

39:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28