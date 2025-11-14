Familia, prietenii și admiratorii își iau adio de la Horia Moculescu. „Cu Nea Horia am amintiri foarte multe”

Prieteni, familie, colegi de breaslă și admiratori au venit să-și ia rămas-bun de la unul dintre cei mai iubiți muzicieni ai României.

În fața catafalcului, pe lângă flori și coroane, au fost așezate instrumente muzicale, un omagiu adus celui care a scris unele dintre cele mai cunoscute melodii românești.

Familia, prietenii apropiați, foști colaboratori și admiratori au venit să-și ia rămas-bun de la marele compozitor Horia Moculescu.

Au păstrat momente de reculegere, au lăsat lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru artistul care a marcat generații și a lăsat în urmă o moștenire muzicală uriașă.

Nidia Moculescu, fiica lui Horia Moculescu: „A fost icoana mea, va rămâne în mine până voi muri. Ştiu sigur că de acolo de sus unde e va rămâne alături de mine, o să mai şi glumească, o să-mi mai pună o piedică, asta a fost tata, un om cu mult umor, foarte inteligent.”

Alexandra Velniciuc, artistă: „A fost un mare prieten, a fost un mare muzician, a fost un mare artist care şi-a iubit breasla, care a ţinut vie flacăra muzicii româneşti. Mi se pare extraordinar felul în care el a reuşit să traverseze timpul şi să rămână prieten cu toţi cei din generaţia veche, dar să facă saltul şi către cei de acum.

De-a lungul vieţii, Horia Moculescu a compus peste 500 de melodii şi a câştigat peste 200 de premii. A colaborat cu Margareta Pâslaru, Corina Chiriac, Dan Spătaru sau Gabriel Cotabiţă. A jucat şi pe scena teatrului de revistă Constantin Tănase alături de Stela Popescu şi Ştefan Bănică, iar muzica lui a făcut parte din coloana sonoră a pieselor de teatru, a unor scurtmetraje sau a serialului Pistruiatul.

Vasile Muraru, actor: „Eram în vara anului 78, când la Boema I-am văzut pe domnul Horia cu Ana Maria şi pe Bănică cu Stela, care erau super-vedete. Cu Nea Horia am amintiri foarte multe, în afară de admiraţia pentru creaţie. am amintiri legate de turneele din America, Canada, spectacole pe care le-am avut aici, în ţară”.

Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, la cimititul Bellu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

