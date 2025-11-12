Ultimele imagini cu Horia Moculescu la un eveniment public. Era vizibil slăbit. „În relaţia cu Dumnezeu sunt dator vândut”

A murit renumitul compozitor, pianist şi orchestrator Horia Moculescu. Avea 88 de ani şi era internat la „Institutul Matei Balş" cu grave probleme de sănătate.

Horia Moculescu a scris despre emoţie şi viaţă în peste 500 de șlagăre, care i-au încântat pe oameni la festivaluri în teatrele de vară, la radio și chiar în cluburi.

Horia Moculescu era vizibil slăbit încă din vară, când a făcut parte din juriul Festivalului de la Mamaia. De altfel, nu a făcut un secret din faptul că sănătatea îi cam joacă feste.

Reporter: Aveţi vreun regret?

Horia Moculescu: „Nu doar pentru cele pe care nu le-am făcut. În relaţia cu Dumnezeu eu sunt dator vândut. Dumnezeu mi-a dat mult mai multe calităţi decât cele pe care am putut eu să le exploatez în viaţa de zi cu zi.”

Horia Moculescu a făcut istorie în muzica uşoară românească: a fost pianist şi compozitor şi a avut sute de duete memorabile alături de Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Margareta Pâslaru, Mihaela Mihai, Gabriel Cotabiţă ori Dan Spătaru.

Corina Chiriac: „Şlagăre mari, a fost unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori. Îmi pare extrem de rău că ne-a părăsit unul dintre cei mai simpatici, mai populari, mai apreciaţi şi mai talentaţi compozitori de muzică uşoară din România. Am să închei cu titlul unuia dintre cele mai frumoase cântece pe care eu, Corina Chiriac, i le-am cântat lui Horia și am să spun aşa: Horia dragă, pentru tot ce a fost, îţi mulţumesc!”

Horia Moculescu a scris şi muzică de film pentru lung-metrajele „Mireasma ploilor târzii" ori „Vară sentimentală" dar şi pentru serialul de televiziune „Pistruiatul". Iar ani la rând a realizat şi prezentat la Televiziunea naţională emisiunea „Atenţie, se cântă!".

Alexandra Velniciuc: „O prietenie de 19 ani, un bărbat ferm, dârz, talentat, o pierdere uriașă".

A avut şi propria orchestră alături de care a făcut numeroase turnee. Şi pentru că a fost un artist curajos a colaborat şi cu noua generaţie.

Horia Moculescu: „Sunt un om care s-a străduit toată viaţa pentru un singur lucru, ca atunci când ajunge în faţa lui D-zeu să nu fi cauzat de un lucru rău, făcut voluntar. Nu am făcut rău voluntar. Să mint voit pe cineva, nu. Dar minciuni neconvenționale, mi le iartă îngerii”.

