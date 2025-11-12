Surse: Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”

12-11-2025 | 11:55
Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale pentru News.ro.  

Horia Moculescu era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Sursa: News.ro

