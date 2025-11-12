Cine a fost Horia Moculescu, pianistul, compozitorul și omul de televiziune care a inspirat generații. FOTO&VIDEO

Horia Moculescu a compus peste 500 de melodii și a semnat muzica unor filme, spectacole și producții de teatru care au marcat cultura românească.

A fost compozitorul celebrelor „Salcia”, „Inima ta” şi „Anul 2000”. Cu peste 200 de premii în carieră, Moculescu a fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. El a realizat la TVR celebra emisiune „Atenţie, se cântă!”.

A compus peste 500 de melodii, colaborând cu cei mai talentaţi interpreţi români: Margareta Pâslaru („Balanţa inimii”, „Ce bine e să ştii să citeşti”, „Azi nu voi putea dormi”, „Cere-mi”, „Cine ştie”, „La mulţi ani”, „Până ieri”), Mihaela Mihai („Salcia”, „Revederea”), Marina Voica („Dor”), Aurelian Andreescu („Cântec de leagăn”), Adrian Daminescu („Ascultă-ţi copiii care plâng”, „E numai un joc”), Gabriel Cotabiţă („Prima iubire şi ultima”), Corina Chiriac („Păi de ce?”, „Inima ta”, „Fir de busuioc”, „Pentru tot ce-a fost”, „Să nu mă întrebi”, „Pe tine n-am să te pot uita niciodată”), Mirabela Dauer („Nu mai vreau”).

Între piesele pe care le-a interpretat chiar el se numără: „Singurătatea mea”, „Primăverii n-ai ce-i face”, „Nu mă vei uita”, „Rugă”, „Chemarea dragostei”. Există şi melodii cântate de compozitor în duet cu alţi artişti — „Eu şi tu”, „Nopţi la rând”, „Şi ieri, şi azi, şi mâine” (cu Corina Chiriac) sau „Dintr-o zi”, „Cântece adunate” (cu Sergiu Zagardan), conform www.discogs.com.

A compus şi binecunoscuta melodie „Anul 2000”, care a fost preluată de Guess Who cu titlul „Locul potrivit”. Din discografia sa fac parte: „Norma Mia; Cosi Pallida; Madame; Ciao” (1962), „Al III-lea Festival de Muzică Uşoară Românească Mamaia – August 1965” (1965), „Salcia” (1976) şi compilaţia „The Best Romanian Music” (2005).

Muzica de film și cariera în televiziune

A scris muzică de film pentru lungmetrajele „Mireasma ploilor târzii” (1984), „Vară sentimentală” (1986), „Primăvara bobocilor” (1987), „Maria şi marea” (1988), „Secretul armei... secrete” (1988), „Miss Litoral” (1991) şi pentru serialul de televiziune „Pistruiatul” (1973).

Între 2009 şi 2013 a realizat şi prezentat la Televiziunea publică emisiunea „Atenţie, se cântă!”.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR).

De-a lungul carierei a primit peste 200 de premii. La 3 martie 2017, a primit din partea UCMR premiul la secţiunea Muzică de jazz sau Muzică instrumentală pentru lucrarea „Poate, miniatură pentru pian”, în cadrul festivităţii Premiilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pe anul 2016.

Copilăria și formarea artistică

Horia Moculescu s-a născut la 18 martie 1937, la Râmnicu-Vâlcea. Mama sa, Nidia Copetti, era de origine italiană (fiica antreprenorului şi arhitectului italian Antonio Copetti, stabilit la Râmnicu Vâlcea în anul 1898). Ea a murit când Horia avea 11 ani. Tatăl său, Nicolae Moculescu, a fost ofiţer în armata română interbelică.

În copilărie, Horia Moculescu a luat lecţii de acordeon, pe un instrument trimis de tatăl său de pe front, în 1943. A învăţat singur să cânte.

A făcut şcoala primară în oraşul natal, apoi a urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieţi – actualul Colegiu Naţional „Mihai Viteazul” –, unde s-a remarcat prin talentul său la pian şi acordeon, având norocul de a studia cu profesori foarte buni.

Din cauza originilor italiene, pe linie maternă, şi a faptului că tatăl său fusese ofiţer în armata română interbelică, Moculescu nu s-a putut înscrie la Conservatorul din Bucureşti. A urmat, în schimb, cursurile Facultăţii de Mine din Petroşani, unde a cântat cu orchestra facultăţii.

Primele compoziții și recunoașterea publică

Din 1961, a fost pianist-corepetitor la Teatrul de Estradă din Deva. Între 1963 şi 1979, a avut o orchestră proprie cu care a susţinut concerte şi turnee în ţară şi peste hotare.

În 1965, a compus prima piesă înregistrată la Radio, „Trompetistul îndrăgostit”, iar în 1973 a scris piesa „Salcia” (sau „De-ai fi tu salcie la mal”), interpretată mai întâi de Mihaela Mihai, apoi de Angela Ciochină.

Considera că cea mai bună compoziţie a sa este melodia interpretată de Corina Chiriac, „Inima ta”, despre care spunea că este cea mai elaborată şi de inspiraţie folclorică.

A publicat cartea „Doar atât mi-am amintit”, în 2011, la Editura Kullusys.

Horia Moculescu a murit

Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, unde compozitorul era internat, în stare gravă, în secţia de ATI.

„Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, cu mare regret, informează opinia publică despre trecerea în neființă a d-lui Horia Moculescu, personalitate marcantă a vieții artistice românesti. Horia Moculescu este acea personalitate marcată nu numai de talent și pasiune, dar și de o imensă dăruire și implicare în viața artistică de la noi.

Descoperitor și modelator de noi talente cu un aport esențial în formarea și lansarea de tineri artiști. Implicat activ în majoritatea evenimentelor din lumea muzicală românească. Faimos prin caștigarea a nenumărate premii muzicale, recunoscute și apreciate pe plan intern și internațional.

Dispariția sa lasă un gol imens în arta muzicală autohtonă, care va fi umplut doar de farmecul și delicatețea muzicii sale. Domnia sa s-a aflat în supravegherea specialiștilor noștri care au facut tot posibilul pentru a evita acest final dramatic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













