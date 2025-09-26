Un șofer oprit în trafic de polițiști în 2022 a fost prins abia acum cu minciuna. Ce le-a arătat polițiștilor acum trei ani

Un șofer din Ilfov a fost prins în trafic pe un drum din localitatea Răcari, Dâmbovița, pentru depășirea vitezei legale. A încercat să scape, prezentând o identitate fictivă moldovenească. După 3 ani, s-a stabilit falsul.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că bărbatul oprit în 2022 în trafic a prezentat un buletin de identitate și un permis de conducere false, emise de autoritățile din Republica Moldova.

Potrivit IPJ Dâmbovița, șoferul de 37 de ani este cercetat penal într-un dosar pentru comiterea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uzul de fals, fals privind identitatea și participație improprie la fals intelectual.

„Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în anul 2022, bărbatul, în timp ce ar fi condus un autoturism, ar fi fost oprit în trafic de către poliţiştii Formaţiunii Rutiere Răcari pentru încălcarea limitei legale de viteză. La solicitarea poliţiştilor de a prezenta documentele, acesta ar fi prezentat un buletin de identitate şi un permis de conducere, emise de autorităţile Republicii Moldova, ambele fiind false", precizează IPJ Dâmboviţa într-un comunicat preluat de Agerpres.

Acesta s-a prezentat sub o identitate falsă cu intenția de a induce în eroare polițiștii, determinându-i să întocmească un înscris oficial pe baza unor împrejurări neadevărate.

Bărbatul a fost reținut joi și prezentat vineri magistraților, care au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













